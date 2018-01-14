В СММ ОБСЕ начали жаловаться на мобильный удар по ОРДЛО

14.01.2018 06:19

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 13 января), команда СММ отметила, что в неподконтрольных правительству районах было прекращено "предоставление некоторых услуг мобильной связи".



Так, в подконтрольном "ЛНР" пгт Таловое (39 км к юго-востоку от Луганска) владелица (в возрасте примерно 35 лет) магазина выразила наблюдателям обеспокоенность по поводу такого прекращения предоставления услуг, заявив, что жителям поселка необходимо вызывать такси или скорую помощь для перевозки больных в медицинские учреждения.



А женщина, проживающая в подконтрольных правительству районах, выразила наблюдателям обеспокоенность по поводу своей бабушки, которая проживает в неподконтрольных правительству районах и с которой семья потеряла связь из-за прекращения предоставления услуг.

Напомним, что связь "Vodafone-Украина" перестала работать на территории ОРДЛО со второй половины дня 11 января. Официально - из-за перебитого в районе Еленовки кабеля. А вслед за Vodafone на территории оккупированного Донбасса начала работать с большими перебоями российский "МТС" и даже местный оператор "Феникс", функционирующий на мощностях "отжатых" у "Киевстара". То же самое касается "Лугакома", действующего в ОРЛО.

Отметим, мобильный оператор Vodafon (бывший МТС) с 09.01 до 15.02.2018 г. намеревался принудительно перевести всех жителей ОРДЛО на тариф «Смартфон стандартный» (3 грн в сутки). Данный факт вызвал возмущение общественности из-за дороговизны тарифа.

Читайте также:

В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности

На неподконтрольной территории не могут восстановить связь «Vodafone-Украина»

Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание

После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске

Казанский: Опять "фашисты" вынудили Захарченко "пойти на отчаянный шаг"?

Террорист Ходаковский переживает из-за отключения Vodafone-Украина

Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги

Один из главарей ОРДО просит помочь вернуть Vodafone-Украина

В ОРЛО заврались с причиной отсутствия связи Vodafone-Украина

Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина