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В СММ ОБСЕ начали жаловаться на мобильный удар по ОРДЛО
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 13 января), команда СММ отметила, что в неподконтрольных правительству районах было прекращено "предоставление некоторых услуг мобильной связи".
Так, в подконтрольном "ЛНР" пгт Таловое (39 км к юго-востоку от Луганска) владелица (в возрасте примерно 35 лет) магазина выразила наблюдателям обеспокоенность по поводу такого прекращения предоставления услуг, заявив, что жителям поселка необходимо вызывать такси или скорую помощь для перевозки больных в медицинские учреждения.
А женщина, проживающая в подконтрольных правительству районах, выразила наблюдателям обеспокоенность по поводу своей бабушки, которая проживает в неподконтрольных правительству районах и с которой семья потеряла связь из-за прекращения предоставления услуг.
Напомним, что связь "Vodafone-Украина" перестала работать на территории ОРДЛО со второй половины дня 11 января. Официально - из-за перебитого в районе Еленовки кабеля. А вслед за Vodafone на территории оккупированного Донбасса начала работать с большими перебоями российский "МТС" и даже местный оператор "Феникс", функционирующий на мощностях "отжатых" у "Киевстара". То же самое касается "Лугакома", действующего в ОРЛО.
Отметим, мобильный оператор Vodafon (бывший МТС) с 09.01 до 15.02.2018 г. намеревался принудительно перевести всех жителей ОРДЛО на тариф «Смартфон стандартный» (3 грн в сутки). Данный факт вызвал возмущение общественности из-за дороговизны тарифа.
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Теги: Донбасс, мобильная связь, ОРДЛО, СММ ОБСЕ
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