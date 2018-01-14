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В зону АТО привезли фильм "Киборги"
На передовой и в прифронтовой зоне Донбасса третий день продолжаются показы ленты "Киборги" - о героической обороне военнослужащими и добровольцами территории Донецкого аэропорта.
Как сообщает Фонд "Повернись живим" ("Вернись живым"), картину уже увидели бойцы 79-й и 25-й бригад, а также добровольцы УДА. "В разных залах и условиях, в блиндажах, где разрывы в кадре переплетаются с "гупанием" вражеского СПГ и стрелкотней. Разные лица и реакции на картину, которая, несмотря ни на что, никого не оставляет равнодушным", - отмечает Фонд.
А сегодня в Константиновку прибыл режиссер ленты Ахтем Сеитаблаев, чтобы лично представить свою работу ("Киборгов", кстати, подумывают выдвинуть от Украины на "Оскрар"). Показ для десантников 95-й бригады проводили в Славянске.
"Символично, что фильм показывают в кинотеатре, где еще не закрыты следы прилетов, когда в городе еще точились бои. В потолке дырка, зал не отапливается, но в нем – аншлаг и горячая атмосфера. Ведь среди зрителей есть реальные "киборги" – участники боев за Донецкий аэропорт", - отмечает Фонд "Вернись живым"
Напомним, что лента "Киборги" вышла в прокат 6 декабря. За первый уик-энд она собрала 8 млн 186 тысяч 701 грн, установив новый рекорд для национальных фильмов в отечественном прокате по кассовым сборам в первый уикенд.
Теги: Донбасс, кино, АТО, ВСУ, Донецкий аэропорт
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