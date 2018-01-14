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Зарисовка из Донецка: история про украинские веники
Жительница Донецка, патриотка Украины, которая пишет в соцсетях под псевдонимом Марина Григорьева, рассказала историю про украинские веники и патриотов разных миров – Украины и пророссийской группировки "ДНР".
Вот, что пишет Мария на своей странице в Фейсбуке (стиль и орфография автора сохранены):
"Оккупированный Донецьк. Наша женщина, укропка, рассказывает продавщицам на рынке, тоже нашим, что едет в свободную Украину, отметиться по пенсии. Тётечки ей говорят, мол, привет Украине передавай от нас, Европа ужеш!
Съездила она, вернулась. Пошла опять к девчатами на рынок отчитаться о поездке. Идёт с веником. Её спрашивают, что в Европу съездила?
Она отвечает с гордостью:
- Дааа, съездила я в Европу. Веник вот, матери купила, несу ей. По 35 гривень ! Вооот!
Продавцы взвыли, йопэрэсэтэ, а у нас по 150 фу-блей, повезло, мол, тебе. Все весёлые, смеются.
Рассказала она мне эту свою историю. Посмеялись вместе.
Иду я по своему рынку, смотрю патриотка днр, с флагами дырявой рыспублики на рабочем месте, как всегда. Сидит, грустит. Товара полно, покупателей нет. Подхожу, спрашиваю:
- По чём веники?
Она мне обрадовалась, продемонстрировала товар и говорит:
- 150 рублей. Я только украинские привожу! Гляньте, какие хорошие. Мягкие, прочные, каждый прошитый аккуратно и надёжно.
Говорю ей:
- Нууу, если украииинские, то, конееечно, хорошие, я вам верю. Хорошо, буду знать.
Вот такая смешная история про украинские веники и патриотов разных миров - днр и Украины".
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, ОРДО, веники
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