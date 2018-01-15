Донецька область зайняла третє місце за частотою виклику швидкої медичної допомоги – опитування

15.01.2018 20:45

29% мешканців Донецької та інших східних областей України в минулому році викликали бригаду швидкої медичної допомоги, більшість з них залишились задоволеними. Про це свідчать результати опитування соціологічного центру «Рейтинг», його результати були оприлюднені днями (http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/ocenka_medicinskoy_sfery_v_ukraine_dekabr_2017.html).

Згідно даних опитування, мешканці Донецької та інших областей східної України займають третє місце за частотою викликів команди швидкої допомоги. На першому місці – центральні області, де «швидку» викликали 36% опитаних. На другому місці за кількістю викликів екстреної бригади медиків – жителі південних регіонів України (33%). На останньому місці – мешканці західних областей (27%).

Найчастіше за допомогою в «швидку» звертаються мешканці міст (34%), з числа сільських жителів бригаду медиків викликали 28% опитаних. Телефон 103 найчастіше набирають люди старше 51 року (35%), рідше люди у віці 36-50 років (31%) і 18-35 років (29%).

При цьому 71% тих, хто викликав карету «швидкої» у Донецькій області, сказали, що залишилися задоволені рівнем професіоналізму і якістю наданих послуг. На заході України якістю роботи лікарів «швидкої» задоволені 75% опитаних, на півдні – 79%, у центрі – 66%.

Разом з тим, 43% опитаних в цілому по Україні сказали, що за два останні роки якість державних медичних послуг погіршилась. 38% вважають, що їх якість не змінилась, а 11% побачили їх покращення.

Соціологічна група «Рейтинг» проводила опитування 23 листопада – 4 грудня 2017. Методом особистого інтерв'ю було опитано 1200 респондентів. Похибка репрезентативності не перевищує 2,8%.

Першоджерело: http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/ocenka_medicinskoy_sfery_v_ukraine_dekabr_2017.html