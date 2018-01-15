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Архив - Донецкая область

На Донбассе разоблачили аферу боевиков с "паспортами" для иностранцев

15.01.2018 14:20
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На Донбассе разоблачили аферу боевиков с "паспортами" для иностранцев

Стало известно, кому выдают никем не признанный "документ"

В самопровозглашенной "ДНР" заявили, что на данный момент "паспорт" псевдореспублики получили 957 иностранцев из более чем 30 стран. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

По данным ИС, среди получивших оккупационные власти называются выходцев из США, РФ, Германии, Италии, Сербии, Финляндии.

"При этом представители оккупационной власти ОРДО не указывают, что все иностранцы, которые получили "паспорта граждан ДНР", являются боевиками и наемниками НЗФ и, соответственно, являются международными преступниками", – пояснили эксперты.

Как рассказывал украинский генерал Игорь Романенко, Путин готов уйти с востока Украины, но ради реализации нового плана. Он считает, что хозяин Кремля после вывода войск попытается реализовать второй пункт Минских соглашений – проведение выборов на Донбассе и установления там пророссийской, пропутинской власти.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, паспорт, афера, ДНР
 
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