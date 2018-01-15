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Назревает бунт: ОБСЕ фиксирует недовольства жителей «ЛДНР»
На временно оккупированной территории Донбасса наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе начали фиксировать тревожные обращения местных жителей, которые в Луганской области остались без услуг мобильной связи. Как информирует replyua.net, такая информация была обнародована в отчете миссии, опубликованном на сайте ОБСЕ.
В организации сообщили: «Команда специальной мониторинговой миссии подчеркнула, что в районах ОРДЛО было прекращено предоставление некоторых услуг мобильной связи». В отчете также говорится: «В поселке городского типа Таловое, что в 39 километрах юго-восточнее Луганска, который в настоящее время находится под контролем боевиков «ЛНР», хозяйка магазина выразила наблюдателям свое недовольство и обеспокоенность из-за прекращения предоставления услуг, заявив, что жителям поселка нужно вызывать такси или скорую помощь для перевозки больных в медучреждения».
Напомним, ранее вчера сообщалось, что в сводке СММ ОБСЕ появились данные о том, что местное население ОРДЛО начало активно жаловаться в результате отсутствия у них мобильной связи. Свою обеспокоенность происходящим, в частности, высказал и один из бывших главарей «ДНР» Александр Ходаковский.
Теги: Донбасс, бунт, ОБСЕ, ДНР, ЛНР
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