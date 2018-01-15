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Паника в «ЛДНР»: местные жители жалуются, что они «отрезаны от всего мира»
Местное население временно находящихся под оккупацией российских наемников районов Луганской и Донецкой областей начали активно жаловаться из-за отсутствия мобильной связи в регионах, о чем говорится в сводке специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, пишет replyua.net.
Так, наблюдатели получили от людей из поселка Таловое, который находится недалеко от Луганска соответствующие сообщения. Издание «ЛИГА.НЕТ», в свою очередь, ссылаясь на источники, сообщило, что в городе уже четвертый день нет «вообще никакой мобильной связи». Один из местных жителей пожаловался изданию: «Отрезанные от всего мира сейчас. Только скайп и Интернет спасает». Также он добавил, что в настоящее время пока неизвестно, когда в населенном пункте вновь может появиться мобильная связь. Стоит отметить, что в Донецке наблюдается похожая ситуация с операторами сотовой связи.
Напомним, ранее вчера издание сообщало, что один из бывших главарей террористов «ДНР» Александр Ходаковский заявил, что произошедшее несколько дней назад скандальное отключение оператора мобильной связи МТС-Украина (Vodafone) на временно оккупированной части Донбасса было инициировано главарем террористической «ДНР» Александром Захарченко, и это может иметь критические последствия для псевдореспублики.
Теги: Донбасс, мобильная связь, ДНР, ЛНР
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