Главная / Новости / Донецкая область / Первые жертвы мороза в Мариуполе: 11 человек госпитализировано
Последние новости раздела
- Vodafone продолжает снимать деньги с абонентов из ОРДЛО за неработающую связь15:22
- Первые жертвы мороза в Мариуполе: 11 человек госпитализировано15:12
- Агентура Кремля открывает новый фронт – на этот раз Минобороны, – волонтер14:38
- На Донбассе разоблачили аферу боевиков с "паспортами" для иностранцев14:20
- В Мариуполе пустят с молотка “Азовмаш”13:45
- В «днр» вводят продразверстку, но можно и откупиться - ИС13:30
- Вблизи Мариуполя работают пункты обогрева ГСЧС11:30
- Назревает бунт: ОБСЕ фиксирует недовольства жителей «ЛДНР»11:00
- Паника в «ЛДНР»: местные жители жалуются, что они «отрезаны от всего мира»09:30
- Руководитель Восток SOS: Даже у нейтральных людей создают стойкое ощущение, что возвращение ОРДЛО под контроль Украины равно наказанию22:20
Первые жертвы мороза в Мариуполе: 11 человек госпитализировано
15.01.2018 15:12
За выходные в Мариуполе от переохлаждения пострадало 11 горожан, причем только трое из них - это лица без постоянного места жительства.
Об этом MRPL.CITY сообщили работники больницы скорой медицинской помощи.
В течение выходных мороз уложил на больничные койки 11 человек - восемь мужчин и трое женщин в возрасте от 23 до 80 лет. У восьми пострадавших от холода медработники выявили алкогольное опьянение.
Медики также отметили, что из 11 человек только трое были без определенного места жительства, остальные восемь - из социально благополучных категорий.
Теги: Донбасс, Мариуполь, мороз
Читайте также:
- Непогода ограничила движение транспорта на Тернопольщине
- Ледокол "Капитан Белоусов" выведет в Черное море еще пять судов
- Младенца, о котором забыла пьяная мать, полицейские поместили в медучреждение
- Во Львове покажут фильм о Черноволе
- Ситуация на Донбассе резко обострилась: военные несут потери
- Мариуполь стал таким первым в Украине
- Vodafone продолжает снимать деньги с абонентов из ОРДЛО за неработающую связь15:22
- Первые жертвы мороза в Мариуполе: 11 человек госпитализировано15:12
- Агентура Кремля открывает новый фронт – на этот раз Минобороны, – волонтер14:38
- На Донбассе разоблачили аферу боевиков с "паспортами" для иностранцев14:20
- В Мариуполе пустят с молотка “Азовмаш”13:45
- В «днр» вводят продразверстку, но можно и откупиться - ИС13:30
- Вблизи Мариуполя работают пункты обогрева ГСЧС11:30
- Назревает бунт: ОБСЕ фиксирует недовольства жителей «ЛДНР»11:00
- Паника в «ЛДНР»: местные жители жалуются, что они «отрезаны от всего мира»09:30
- Руководитель Восток SOS: Даже у нейтральных людей создают стойкое ощущение, что возвращение ОРДЛО под контроль Украины равно наказанию22:20
- Vodafone продолжает снимать деньги с абонентов из ОРДЛО за неработающую связь15:22
- Первые жертвы мороза в Мариуполе: 11 человек госпитализировано15:12
- Названо имя "восьмого холостяка" Украины15:05
- Обережно: телефони українців на гачку, бачать навіть фотографії і листування14:55
- Агентура Кремля открывает новый фронт – на этот раз Минобороны, – волонтер14:38
- Месси побил рекорд 39-летней давности14:30
- На Донбассе разоблачили аферу боевиков с "паспортами" для иностранцев14:20
- СБУ задержала группу хакеров, создавших "сервис" для шпионажа через мобильные телефоны14:10
- Украинец, получавший зарплату в биткоинах, попал в неприятную ситуацию14:02
- В Мариуполе пустят с молотка “Азовмаш”13:45
- Когда лучше убирать елку: традиции, приметы, советы13:10
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: 5 важных правил09:58
- Что положить в кошелек для богатства09:01
- Дерматологи напомнили основные правила ухода за кожей зимой08:46
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- “Срочно покупайте билеты в направлении Ростова”, - Цимбалюк рассказал, зачем Путину возвращать Украине крымскую технику
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- В Горловке "нащупали" МТС
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год
- На неподконтрольной территории не могут восстановить связь «Vodafone-Украина»
- На Донетчину обрушилась новая беда
- "Ломает еще многих, что-то на кнопочки там нажимают, надеются, ждут", - соцсети об исчезновении связи Vodafone в ОРДЛО