В «днр» вводят продразверстку, но можно и откупиться - ИС

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15.01.2018 13:30
По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», «руководство» «днр» отдало указание подготовить распоряжение, согласно которому в «государственную собственность днр» должен переходить весь урожай, выращенный на «самовольно захваченных местными жителями участках земли».
В этих условиях боевики, действуя под «крышей» «министра доходов и сборов днр» А.Тимофеева («Ташкент»), требуют от местных представителей агросектора, которые на протяжении последних лет обрабатывали захваченные ими поля, по 300 тыс. руб. Данные суммы являются неофициальными выплатами (откупом) за непринятие боевиками «мер реагирования».
ИС
Теги: Донбасс, урожай, ДНР, государство
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