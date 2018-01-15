Золотое дно или адский труд? Откровения кондуктора маршрутки Мариуполя

15.01.2018 16:25

Отсутствие туалетов и обеденного перерыва, неофициальный заработок, жесткая конкуренция, моральное напряжение и домогательства водителей – с этим сталкивается практически каждый кондуктор частных маршрутов Мариуполя. О невыносимых условиях труда и через что приходится проходить ежедневно в анонимном интервью MRPL.CITY рассказала одна из кондукторов, проработавшая не один год практически на каждом маршруте у частных перевозчиков. Далее – повествование от ее лица.

О том, что я ходила на работу, знаю только я

- Кондуктором устроилась после того, как случайно в интернете шесть лет назад нашла объявление. Работа, конечно же, неофициальная и, соответственно, сегодня ты еще пришла со смены, а завтра тебе говорят, что ты уже не нравишься. Нет ни одного частного перевозчика, который бы оформлял кондукторов – такое только в ТТУ. Им не выгодно нанимать большой персонал, поэтому официально работают лишь водители. И о том, что я проработала шесть лет кондуктором, знаю только я. Побывала практически на всех маршрутах понемногу.

Многие думают, что водитель и кондуктор, работая в маршрутке, буквально купаются в золоте. На самом деле это не так. Зарплаты хватает на необходимое только на очень востребованных маршрутах, курсирующих регулярно и через центральные улицы Мариуполя. Эта работа тяжела как физически, так и морально, здесь учишься терпимости. Из-за того, что у людей нет денег, они смотрят друг на друга волком. Бывает, едешь – все улыбаются, все довольны, а случается - разъяренные, слова не скажи. Ни дня не проходит без каких-либо эксцессов.

Единственное, что хорошо – ежедневная оплата труда. Конечно, если водитель не надурит. Он может заправлять 70 литров, а мне скажет, что заправил 85, и заплатить мне вместо, грубо говоря, 200 грн сотню. И я об этом никак не узнаю.

Собеседование «с клубничкой»

- Бывает, после устройства на работу водитель хочет познакомиться поближе с новой сотрудницей. Если это не взаимно с ее стороны, работа у нее не заладится. Такие моменты случались и у меня: «Пошли вечером пива попьем», отвечаю: «А я не хочу с тобой пиво пить». Через пару часов водитель звонит со словами: «Ты завтра не выходишь». И такое было не раз, и я оставляла работу. Есть женщины, которые терпят такое отношение и даже пользуются этим, думая, что обеспечат себе стабильный заработок. Но сегодня водителю нравится одна, завтра уже другая. Потому в этом плане работать с кем-то из знакомых спокойнее.

Туалет в кустах и без обеда

- Самое тяжелое это график – ни выспаться, ни в туалет сходить, ни присесть, ни уйти на больничный. Встаешь в 03:30, едешь в гараж, как ты туда добираешься – твои проблемы. Кто на своей машине, кто на такси приезжает и только за свои средства. Выезжаешь в пять утра и - до 23-х. Если «Богдан» сломался в пути – в гараж на ремонт. Если все хорошо, ездишь до вечера. После смены в гараже автобус проверяет слесарь. Пока водитель после смены поставит в гараж машину, пока доедет домой – осталось поспать два-три часа. А на следующий день опять 18 часов работы. График – 2/2, 3/3, у водителей одних на маршруте – 5/2. Кондуктор точно так же, но целый день на ногах.

На некоторых маршрутах есть обеды, где-то – нет. За 1,5 года со 100 кг я похудела до 65. Там, где я была последнее время, расписанием обед вообще не был предусмотрен. Кушать хотелось, но все на ходу: если есть 5-7 минут на конечной, пытаешься успеть перекусить. И горячего с собой не возьмешь, и столовых рядом нет. Порой в расписаниях не было места не то, что обеду – в туалет некогда было сходить. Например, на конечных Волонтеровки, Черемушек и других районов туалетов вообще нет – девчонки бегают в кусты.

В силу своего возраста я пока еще не почувствовала проблем со здоровьем, адаптировалась и привыкла, в чем-то работа даже нравилась. Есть те, которые не выдерживали таких условий и графика, и ушли.

Ремонт – за свой счет

- Водители и кондукторы живут на дневную выручку. Но в любом случае они должны выполнить прописанный документально план – приблизительно это 2-3 тысячи. И если его не выполняешь, машину не дозаправят, сразу начнутся вопросы «Почему Вася-Петя-Коля его довез, а ты нет?». Водителя за такое могут и уволить. Если людей на маршруте ездит мало, пострадают, только они, получив за день 200 грн.

В основном в салоне работают семьями – кто-то с сыном, кто-то с женой и так далее. «Не своего» кондуктора берут неохотно, пассажиропоток очень большой – могут затеряться и 50, и 100 грн. А родной человек выручку не утаит.

Перерасход плана топлива компенсируешь со своего кармана. Вечером в гараже проверяют техсостояние и ремонт автобуса также за счет водителя. Хозяин может дать средства либо при очень серьезной неисправности, либо мелкие запчасти за 30 грн. А все остальное – мойку, тормоза, работу слесаря оплачивает водитель. Бывает, что и серьезные ремонты оплачивает он же. Сказать: «Я не могу сегодня выехать, считаю, что на машине резина плохая» нельзя - хозяин потребует «Давай план и иди домой».

А с появлением он-лайн навигации транспорта конкуренты стали по телефону отслеживать друг друга, например, 24т и 124. Раньше каждый выезжал на удачу, а теперь они видят, кто впереди и могут обогнать или раньше времени выйти. Водителям это не выгодно.

Пассажиры агрессивны, а жаловаться некуда

- Быть кондуктором также тяжело эмоционально, как и физически. Каждый пассажир может сказать, все, что захочет - зашел с плохим настроением и высказался, а ответить ему не имеешь права, потому что потом пожалуются в гараж. А мне жаловаться некому. После двухэтапного повышения проезда пассажиры стали на нас отрываться: «Автобусы плохие, а вы еще цену повышаете». Но водитель и кондуктор за свои средства не вытягивают ремонт автобусов. Отношение к подвижному составу у перевозчиков разное - из некоторых гаражей не выпустят даже с драным сидением, а салоны других маршрутов - тихий ужас и это в порядке вещей. Абы рыба водилась.

Пьяного человека не выгонишь, а если и получится – зайдет другой. Порой сталкиваешься с агрессией, иной раз приходится вызывать полицию. Однажды, зашли двое, один с удостоверением УБД, проехали пару остановок, дали лишь 2 грн. со словами «С тебя хватит!». На мое «В смысле, с меня хватит? С вас 12 грн» - «Мы так доедем». Это было дико, но я их выгнала, и пока дождались полицию, они убежали.

Билет – не страховка

- Многие думают, что билет является страховкой на случай какого-нибудь ЧП. Да, у некоторых перевозчиков за билеты надо расписываться, но опять же – по ним на самом деле никто не работает. У частников вообще нет понятия билетов – особенно на 153 и 201 маршрутах: они даже не знают, как их расписывать по рейсам. Пассажиры просят билеты, думая, что таким образом они застрахованы, хотя на самом деле никакой страховки нет. Но люди хотят в это верить и им от этого спокойнее.

Источник: http://mrpl.city