Боевики "ДНР" божатся, что пока не проводят мобилизацию. Это просто "контрольные повестки"

16.01.2018 19:23

Боевики "ДНР" заверяют, что "распространяемые в интернете слухи о готовящейся в ДНР мобилизации не соответствуют действительности". Об этом заявил так называемый "военный комиссар республики" Александр Мальковский, пишет Остров.

В то же время он признал, что "военкоматы проводят плановые мероприятия по проверке граждан, находящихся в запасе".

"Повестки рассылаются для контрольного оповещения. Это штатная плановая процедура, мобилизации в республике нет. Уточняются документы воинского учета, состояние здоровья граждан", - заявил Мальковский.

Он успокоил жителей, что "такая процедура проводится в ДНР ежегодно", упомянув, что "до начала военных действий в Донбассе военкоматы также регулярно проверяли запасников".