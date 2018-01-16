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Боевики "ДНР" божатся, что пока не проводят мобилизацию. Это просто "контрольные повестки"
16.01.2018 19:23
Боевики "ДНР" заверяют, что "распространяемые в интернете слухи о готовящейся в ДНР мобилизации не соответствуют действительности". Об этом заявил так называемый "военный комиссар республики" Александр Мальковский, пишет Остров.
В то же время он признал, что "военкоматы проводят плановые мероприятия по проверке граждан, находящихся в запасе".
"Повестки рассылаются для контрольного оповещения. Это штатная плановая процедура, мобилизации в республике нет. Уточняются документы воинского учета, состояние здоровья граждан", - заявил Мальковский.
Он успокоил жителей, что "такая процедура проводится в ДНР ежегодно", упомянув, что "до начала военных действий в Донбассе военкоматы также регулярно проверяли запасников".
Теги: Донбасс, мобилизация, ДНР, боевики
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