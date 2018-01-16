Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики "ДНР" божатся, что пока не проводят мобилизацию. Это просто "контрольные повестки"

16.01.2018 19:23
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики "ДНР" божатся, что пока не проводят мобилизацию. Это просто "контрольные повестки"

Боевики "ДНР" заверяют, что "распространяемые в интернете слухи о готовящейся в ДНР мобилизации не соответствуют действительности". Об этом заявил так называемый "военный комиссар республики" Александр Мальковский, пишет Остров.

В то же время он признал, что "военкоматы проводят плановые мероприятия по проверке граждан, находящихся в запасе".

"Повестки рассылаются для контрольного оповещения. Это штатная плановая процедура, мобилизации в республике нет. Уточняются документы воинского учета, состояние здоровья граждан", - заявил Мальковский.

Он успокоил жителей, что "такая процедура проводится в ДНР ежегодно", упомянув, что "до начала военных действий в Донбассе военкоматы также регулярно проверяли запасников".



Теги: Донбасс, мобилизация, ДНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх