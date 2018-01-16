"Боевики дважды обстреляли. Мы огонь не открываем"

16.01.2018 20:38

Полного соблюдения перемирия на линии разграничения 16 января по вине российско-оккупационных группировок достичь не удалось. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Согласно сообщению, с начала суток зафиксировано два обстрела позиций Вооруженных Сил Украины со стороны боевиков ОРДЛО.

Так, на Луганском направлении, посреди ночи, враг активизировался на Светлодарской дуге, где из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли наши позиции недалеко Луганского.

Вблизи Троицкого в послеобеденное время боевики вели огонь из 82-мм минометов. Украинские военнослужащие на провокации противника не поддались и огонь в ответ не открывали.

На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано, - говорится в сообщении.