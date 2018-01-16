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Бывший пленник рассказал: Они убивают за «ЛНР», потому что там больше платят
Владислав Овчаренко недавно был освобождён из плена и поведал нам, что люди которые там воюют, стреляют по нам не за идею, а за деньги. Реально, если война на Донбассе закончится, всё «это» уедет домой в Россию. Освобожденный из заложников боевиков «ЛНР» фанат луганского футбольного клуба «Заря» Владислав Овчаренко рассказал в интервью «Громадському», что некоторые террористы работают на «ЛНР», потому что «зарплата больше», передает novyny24.com.ua.
«Эти люди были такие дерзкие. Они выгнали меня из собственного дома. Я всю жизнь жил в Луганске. Это беспредел на самом деле. Они мучили меня, моих родителей, мою девушку…
Мы спрашивали, почему они за «ЛНР». Говорили, здесь зарплата больше. Получается что, простите, где заднице тепло, там и хорошо. Когда ехали на обмен, нам один в балаклаве говорит: вы предали родину.
А я думаю: у меня мама украинка, отец украинец, все в семье украинцы, где я успел предать родину? Так же со мной ехал целый автобус таких же луганчан и донетчан. Один парень из Волновахи говорит: я сам отсюда, из Волновахи, каких я предков предал?
Ну они замолчали. Что они могут сказать, если предали присяге?», – сказал Овчаренко.
По его словам, это бывшие сотрудники Министерства внутренних дел Украины.
«Никогда не думал, что в моем городе меня будут бить и пытать люди, с которыми я 19 лет ходил одними и теми же улицами. С кем футболе, наверное, виделся. И в одно мгновение они получают автоматы и чувствуют себя безнаказанными.
Думаю, большинство из тех людей убежит в Россию, потому что в Украине будут иметь такие же сроки, которые они «шили» нам», –заявил фанат «Зари».
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
5 ноября 2016 года представители так называемого министерства госбезопасности террористической организации «ЛНР» заявили о задержании в Луганске «лидеров подпольной неонацистской группировки».
Боевики обвинили Овчаренко и Ахмерова в шпионаже. Задержанные якобы были завербованы сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывными Большой и Злой. Позже Овчаренко приговорили к 17 годам тюрьмы за шпионаж.
27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников.
В числе вышедших на свободу – Овчаренко, Ахмеров, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский, украинские военные Валентин Богдан, Алексей Кириченко и Евгений Чуднецов.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики «ЛДНР» продолжают удерживать 103 украинцев.Освобожденный из заложников боевиков «ЛНР» фанат луганского футбольного клуба «Заря» Владислав Овчаренко рассказал в интервью «Громадському», что некоторые террористы работают на «ЛНР», потому что «зарплата больше».
«Эти люди были такие дерзкие. Они выгнали меня из собственного дома. Я всю жизнь жил в Луганске. Это беспредел на самом деле. Они мучили меня, моих родителей, мою девушку… Мы спрашивали, почему они за «ЛНР».
Говорили, здесь зарплата больше. Получается что, простите, где заднице тепло, там и хорошо. Когда ехали на обмен, нам один в балаклаве говорит: вы предали родину. А я думаю: у меня мама украинка, отец украинец, все в семье украинцы, где я успел предать родину?
Так же со мной ехал целый автобус таких же луганчан и донетчан. Один парень из Волновахи говорит: я сам отсюда, из Волновахи, каких я предков предал? Ну они замолчали. Что они могут сказать, если предали присяге?», – сказал Овчаренко.
По его словам, это бывшие сотрудники Министерства внутренних дел Украины.
«Никогда не думал, что в моем городе меня будут бить и пытать люди, с которыми я 19 лет ходил одними и теми же улицами. С кем футболе, наверное, виделся. И в одно мгновение они получают автоматы и чувствуют себя безнаказанными.
Думаю, большинство из тех людей убежит в Россию, потому что в Украине будут иметь такие же сроки, которые они «шили» нам», –заявил фанат «Зари».
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
5 ноября 2016 года представители так называемого министерства госбезопасности террористической организации «ЛНР» заявили о задержании в Луганске «лидеров подпольной неонацистской группировки».
Боевики обвинили Овчаренко и Ахмерова в шпионаже. Задержанные якобы были завербованы сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывными Большой и Злой. Позже Овчаренко приговорили к 17 годам тюрьмы за шпионаж.
27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников.
В числе вышедших на свободу – Овчаренко, Ахмеров, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский, украинские военные Валентин Богдан, Алексей Кириченко и Евгений Чуднецов.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики «ЛДНР» продолжают удерживать 103 украинцев.
Теги: Россия, Донбасс, зарплата, МВД, СБУ, пленник, ДНР, ЛНР, боевики, ГУР
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