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Архив - Донецкая область

"Идет полный развал, не хватает буквально всего..." - опубликовано видео, как сторонник боевиков из Донецка рассказал о распаде армии "ДНР"

16.01.2018 18:50
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"Идет полный развал, не хватает буквально всего..." - опубликовано видео, как сторонник боевиков из Донецка рассказал о распаде армии "ДНР"

Боевые подразделения "ЛДНР" и оба армейских корпуса крайне небоеспособны, дезорганизованны и лишены мотивации вести боевые действия.

Об этом во время видеоконференции заявил бывший боевик "ДНР" и журналист Евгений Тинянский, рассказав о реальном положении дел с армейскими корпусами "ЛДНР" на Донбассе. Тинянский заявляет, что в подразделениях сложилась тяжелейшая ситуация с обеспечением, так как не хватает практически всего. Несмотря на тяжелое положение боевиков, пропаганда "ДНР" показывает образцовые ряженые части и подразделения российского наемника Прилепина, которого донецкий журналист назвал "прибитым". Тинянский назвал "плачевным" состоянии армии "ДНР" и заявил, что больше не намерен предпринимать попыток улучшить ситуацию, так как "задолбался" это делать.

 

Источник Диалог. UA



Теги: Донбасс, армия, боевик, ДНР
 
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