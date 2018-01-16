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Архив - Донецкая область

Якутские "ихтамнеты" на Донбассе: Сеть поразили кадры с военнослужащими РФ, которые приехали в "Л/ДНР" убивать украинцев

16.01.2018 09:58
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Фотодоказательство присутствия военнослужащих Российской Федерации во временно оккупированной Горловке и Енакиево появились в Сети. В открытом доступе в Сети опубликовали новые фотографии, которые доказывают присутствие военнослужащих Российской Федерации на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

Известно, что приезжие россияне воюют на стороне незаконных вооруженных бандформирований "Л/ДНР" за внушительные гонорары. Данный кадр были сделаны на территории временно неподконтрольных Горловки и Енакиево.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, Горловка, Енакиево, Якутия, ДНР, ЛНР, боевики
 
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