Якутские "ихтамнеты" на Донбассе: Сеть поразили кадры с военнослужащими РФ, которые приехали в "Л/ДНР" убивать украинцев

16.01.2018 09:58

Фотодоказательство присутствия военнослужащих Российской Федерации во временно оккупированной Горловке и Енакиево появились в Сети. В открытом доступе в Сети опубликовали новые фотографии, которые доказывают присутствие военнослужащих Российской Федерации на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

Известно, что приезжие россияне воюют на стороне незаконных вооруженных бандформирований "Л/ДНР" за внушительные гонорары. Данный кадр были сделаны на территории временно неподконтрольных Горловки и Енакиево.