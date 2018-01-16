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"МТСовскую связь отключили специально. Ведь Донецк и Луганск для того и захватывали, так что все идет по плану…" - Денис Казанский

16.01.2018 18:14
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"МТСовскую связь отключили специально. Ведь Донецк и Луганск для того и захватывали, так что все идет по плану…" - Денис Казанский

Не имея возможности связи с родственниками, проживающими на подконтрольной Украине территории, жители "республик" на Донбассе готовы сегодня идти на любые шаги, чтобы общаться с близкими.

Террористы решили это использовать в своих шкурных целях, и практически сразу после отключения "Vodafone-Украина" в ОРДЛО была введена функция дозвона на украинские номера, посредством луганского "Лугакома" и донецкого "Феникса". Как пишет в Facebook журналист Денис Казанский, логика боевиков понятна: лишенные связи луганчане и дончане будут платить любые деньги, чтобы слышать "на том конце провода" родственников, передает "Диалог.UA". "Но по-другому и быть не могло. Ведь Донецк и Луганск для того и захватывали, чтобы эксплуатировать и обдирать местное население. Так что все идет по плану", - пишет Казанский в своем сообщении.
По его словам, это объяснимое завершение всей той истории, что произошла в "ЛНР/ДНР" по поводу отключения единственно работавшего в террористических республиках мобильного украинского оператора. "Но сделать никто ничего не может. Потому что это при фашистском режиме можно было выходить на митинги и протестовать. А в "народной республике" за несогласных объявляют агентами хунты и отбивают им почки на подвале", – подчеркивает Казанский.



Теги: Донбасс, МТС, ДНР, ЛНР
 
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