На Светлодарской дуге убит российский военный: Мысягин рассказал об уникальном достижение ВСУ в бою с подразделением "ДНР"

16.01.2018 13:59

Произошедший на минувшей неделе бой на Светлодарской дуге с подразделением "ДНР" войдет в историю военных конфликтов: выяснилось, что снайпер подразделения ВСУ уничтожил российского наемника в составе подразделения "ДНР" с рекордного расстояние в 2670 метров. Информацию об этом на собственной странице соцсети сообщил волонтер Юрий Мысягин, передает dialog.ua.

Дальность стрельбы была подтверждена 54-й бригадой ВСУ. Гибель российского военного достоверно подтверждена радиоперехватом, который был осуществлен после боя.

При этом уникальность достижения украинского снайпера подтверждается рекордом, который он невольно побил на минувшей неделе.

СМИ сообщают, что ранее обладателем рекордного по дальности и подтвержденного результативного снайперского выстрела, который сделан в боевых условиях, являлся капрал от кавалерии в подразделении гвардейской кавалерии Blues and Royals британской армии Крэйг Харрисон.

Его выстрел был осуществлен с расстояния 2475 метров.