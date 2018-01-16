- На Светлодарской дуге убит российский военный: Мысягин рассказал об уникальном достижение ВСУ в бою с подразделением "ДНР"13:59
- Жителям оккупированного Донбасса обещают восстановить мобильную связь: Vodafone озвучил СЦКК главное условие по ремонту кабеля13:04
- Нардепы Рады хотят навегда отсечь ОРДЛО от Украины11:56
- Откровения АТОшника с передовой. "Тут легче всего заработать" 10:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 16 января10:09
- Якутские "ихтамнеты" на Донбассе: Сеть поразили кадры с военнослужащими РФ, которые приехали в "Л/ДНР" убивать украинцев09:58
- В «ДНР» бурно отреагировали на запуск уличных таксофонов08:59
- Сутки в АТО: 3 обстрела, боевики применили минометы на Донетчине08:21
- “Ждем”, - Vodafone через СЦКК пытается решить вопрос возобновления связи на оккупированном Донбассе - подробности07:52
- «Депутаты ДНР» шокированы запретом Захарченко на выезд «чиновников» в Украину07:46
На Светлодарской дуге убит российский военный: Мысягин рассказал об уникальном достижение ВСУ в бою с подразделением "ДНР"
Произошедший на минувшей неделе бой на Светлодарской дуге с подразделением "ДНР" войдет в историю военных конфликтов: выяснилось, что снайпер подразделения ВСУ уничтожил российского наемника в составе подразделения "ДНР" с рекордного расстояние в 2670 метров. Информацию об этом на собственной странице соцсети сообщил волонтер Юрий Мысягин, передает dialog.ua.
Дальность стрельбы была подтверждена 54-й бригадой ВСУ. Гибель российского военного достоверно подтверждена радиоперехватом, который был осуществлен после боя.
При этом уникальность достижения украинского снайпера подтверждается рекордом, который он невольно побил на минувшей неделе.
СМИ сообщают, что ранее обладателем рекордного по дальности и подтвержденного результативного снайперского выстрела, который сделан в боевых условиях, являлся капрал от кавалерии в подразделении гвардейской кавалерии Blues and Royals британской армии Крэйг Харрисон.
Его выстрел был осуществлен с расстояния 2475 метров.
Теги: Россия, Донбасс, снайпер, наемник, ДНР, АТО, ВСУ, обстрелы, Светлодарская дуга
- Кремль перебросил на Донбасс новое смертельное оружие: бойцы ВСУ уже испытали на себе его мощь - стали известны шокирующие подробности
- Российские наемники за 2 часа выпустили 46 снарядов по шахте "Бутовка", Крымское серьезно пострадало от огня из 120-мм минометов
- На Донбассе ВСУ понесли потери: в штабе АТО рассказали о подлой провокации российских оккупантов и количестве раненых защитников Украины. ВИДЕО
- В Донбасс зашла группа снайперов-наемников из Сербии
- "Зато задышали "рус**ой" свободой", - соцсети сильно поразили фото того, что осталось от автокзала в оккупированном Донецке
- "В Горловке впервые за год зарезервированы 100 коек под "военнослужащих". Больницы в "ЛНР/ДНР" забиты недобитыми ор***и. Некоторых сразу в морг", – "Доктор Смерть"
- На Светлодарской дуге убит российский военный: Мысягин рассказал об уникальном достижение ВСУ в бою с подразделением "ДНР"13:59
- Жителям оккупированного Донбасса обещают восстановить мобильную связь: Vodafone озвучил СЦКК главное условие по ремонту кабеля13:04
- Нардепы Рады хотят навегда отсечь ОРДЛО от Украины11:56
- Откровения АТОшника с передовой. "Тут легче всего заработать" 10:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 16 января10:09
- Якутские "ихтамнеты" на Донбассе: Сеть поразили кадры с военнослужащими РФ, которые приехали в "Л/ДНР" убивать украинцев09:58
- В «ДНР» бурно отреагировали на запуск уличных таксофонов08:59
- Сутки в АТО: 3 обстрела, боевики применили минометы на Донетчине08:21
- “Ждем”, - Vodafone через СЦКК пытается решить вопрос возобновления связи на оккупированном Донбассе - подробности07:52
- «Депутаты ДНР» шокированы запретом Захарченко на выезд «чиновников» в Украину07:46
- На Светлодарской дуге убит российский военный: Мысягин рассказал об уникальном достижение ВСУ в бою с подразделением "ДНР"13:59
- Как изменится работа украинских врачей: Минздрав назвал пять новшеств13:41
- Ухудшение отношения европейцев к Украине спровоцировано Москвой, - Мингарелли13:20
- Жителям оккупированного Донбасса обещают восстановить мобильную связь: Vodafone озвучил СЦКК главное условие по ремонту кабеля13:04
- Из законопроекта о реинтеграции Донбасса выбросили слова о минских договоренностях12:53
- Лещенко: Порошенко пытается обменять Липецкую фабрику на украинскую "дочку" "Сбербанка"12:46
- Что дает переселенцу справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица?12:40
- Цвет глаз влияет на счастье и богатство12:26
- Циничный и спланированый геноцид12:17
- "УКРОП" — против деоккупации Донбасса12:07
- Что дает переселенцу справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица?12:40
- Цвет глаз влияет на счастье и богатство12:26
- Когда лучше убирать елку: традиции, приметы, советы13:10
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: 5 важных правил09:58
- Что положить в кошелек для богатства09:01
- Дерматологи напомнили основные правила ухода за кожей зимой08:46
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- В Горловке "нащупали" МТС
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги
- Что положить в кошелек для богатства
- В Донецке – истерика из-за проблем с мобильной связью
- На Донетчину обрушилась новая беда
- Война, АТО и шизофрения: Бессмертный сделал громкое заявление
- Хорошая новость пришла из прифронтовой Авдеевки