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Архив - Донецкая область

Нардепы Рады хотят навегда отсечь ОРДЛО от Украины

16.01.2018 11:56
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Нардепы Рады хотят навегда отсечь ОРДЛО от Украины

Законопроект о реинтеграции Донбасса насчитывает 675 поправок, часть которых направлена на отделение оккупированных территорий Донбасса. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко констатировала, что к законопроекту о реинтеграции Донбасса подали 675 поправок, передает "Диалог.UA".

Отмечается, что присутствуют конструктивные поправки, которые его совершенствуют, и деструктивные. "Этот законопроект и поправки к нему. А это 675 поправок. Есть поправки, которые действительно совершенствуют законопроект", - заявила она. По мнению Геращенко, некоторая часть поправок "регулирует очень важную позицию в отношении настоящей гуманитарной ситуации". Также уточняется, что определенные поправки направлены на отделение временно оккупированных территорий. "Но много деструктивных, которые пытаются само содержание президентского законопроек



Теги: Украина, Донбасс, разделение, ОРДЛО
 
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