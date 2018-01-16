Откровения АТОшника с передовой. "Тут легче всего заработать"

16.01.2018 10:31

Боец батальона "Донбасс-Украина" ВСУ с позывным "Малой", родом из Запорожья дал откровенное интервью, в котором признался, что основная его мотивация на войне - это деньги. "Малой" - один из тех, кто заступили на дежурство в районе Новолуганского Донецкой области, вблизи Светлодарска, где 11 января украинские военные в результате ответного огня на обстрелы уничтожили позицию сепаратистов. Об этом передает strana.ua.

"Дочке надо было операцию на почке делать повторную. Я один кормлю семью. Подписал контракт чисто из-за этого. Тут легче всего заработать, и зарплата достойная", - признается "Малой". У него двое детей: мальчику - 11, девочке в следующем месяце исполнится 2 года.

"Я пришел в 2015 году (в АТО - Прим.Ред.) в июле, год отслужил и ушел на дембель. Попросился через два месяца на контракт, не хотели брать - по комиссии не прошел. Просидел практически год дома. Потом через знакомую сделал "комиссию" - теперь здоров, можно хоть в космос запускать", - рассказывает боец с улыбкой.

"Патриотизмом для меня даже не пахнет. Раньше было - да. Страна призвала - и пошел. Сейчас - просто по своей воли", - откровенничает "Малой". Но в ходе разговора признается, что война дает очень сильный заряд адреналина, который на гражданке не найти.

"После первого раза чувство адреналина осталось - на гражданке он не чувствуется, тяжело. Вчера стреляли - были интересно. На гражданке этого не получишь, - говорит военный. - Было такое: сижу дома, что-то делаю, а жена говорит: "Ты вроде дома, но не здесь". Ну, конечно, там же пацаны пооставались, переживаю, скучаю. "Ну, тогда ты недолго дома будешь", - говорит она мне.