Главная / Новости / Донецкая область / Появились фото разведывательного полета военного беспилотника США в небе Украины
Последние новости раздела
- Появились фото разведывательного полета военного беспилотника США в небе Украины 22:29
- Бывший пленник рассказал: Они убивают за «ЛНР», потому что там больше платят22:03
- "Боевики дважды обстреляли. Мы огонь не открываем"20:38
- В США указали Украине на способ борьбы за умы и сердца жителей оккупированного Донбасса20:22
- Боевики "ДНР" божатся, что пока не проводят мобилизацию. Это просто "контрольные повестки"19:23
- Российскую террористку "ДНР" нашли повешенной в Донецке: боевиков поймали на вранье о настоящей причине смерти18:59
- "Идет полный развал, не хватает буквально всего..." - опубликовано видео, как сторонник боевиков из Донецка рассказал о распаде армии "ДНР"18:50
- Несколько российских диверсантов подорвались на собственных минах18:41
- "МТСовскую связь отключили специально. Ведь Донецк и Луганск для того и захватывали, так что все идет по плану…" - Денис Казанский18:14
- Рада отказалась упрощать восстановление документов для жителей "ЛДНР" 18:10
Появились фото разведывательного полета военного беспилотника США в небе Украины
16.01.2018 22:29
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk провел воздушную разведку в небе Украины, сделав петлю над Донецкой и Луганской областями.
Об этом в Twitter сообщает Aircraft Spots, публикуя карту с обозначением пути следования беспилотника, передает strana.ua.
Полет RQ-4B Global Hawk с позывным UAV 12-2050 проходил на высоте почти 52 тысяч футов (15,8 км) со скоростью 314 узлов (примерно 580 километров в час).
Свой путь беспилотник начал с Кропивницкого, затем направился к линии разграничения в Луганской области и завершил полет в районе Мариуполя, Донецкой области.
Теги: Украина, США, Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, разведка, Луганская область, беспилотник
Читайте также:
- Гордон: В США рассматривается план, по которому Крым остается за Россией, а Донбасс – за Украиной
- Что ждет украинцев в 2009 году
- США призвали Украину возобновить социальные выплаты жителям оккупированного Донбасса
- Донбасский фронт: пылает вся линия соприкосновения
- Газовая игра: взгляд из-за бугра
- В Донбассе газовый голод
- Появились фото разведывательного полета военного беспилотника США в небе Украины 22:29
- Бывший пленник рассказал: Они убивают за «ЛНР», потому что там больше платят22:03
- "Боевики дважды обстреляли. Мы огонь не открываем"20:38
- В США указали Украине на способ борьбы за умы и сердца жителей оккупированного Донбасса20:22
- Боевики "ДНР" божатся, что пока не проводят мобилизацию. Это просто "контрольные повестки"19:23
- Позвонить из Луганска на стационарный украинский номер будет стоить около пяти гривен19:00
- Российскую террористку "ДНР" нашли повешенной в Донецке: боевиков поймали на вранье о настоящей причине смерти18:59
- "Идет полный развал, не хватает буквально всего..." - опубликовано видео, как сторонник боевиков из Донецка рассказал о распаде армии "ДНР"18:50
- Несколько российских диверсантов подорвались на собственных минах18:41
- "МТСовскую связь отключили специально. Ведь Донецк и Луганск для того и захватывали, так что все идет по плану…" - Денис Казанский18:14
- Появились фото разведывательного полета военного беспилотника США в небе Украины 22:29
- Бывший пленник рассказал: Они убивают за «ЛНР», потому что там больше платят22:03
- Смертоносное оружие для Украины: в США раскрыли неожиданные условия передачи Javelin21:41
- Можно пристегивать ремни: в ближайшее время нас ждут серьезные экономические потрясения21:34
- Украинцев ждут сильные снегопады21:15
- “Та же история, которая раскручивалась в Донбассе перед войной”, - Казанский бьет тревогу из-за активности “активистов” на Харьковщине20:59
- "Боевики дважды обстреляли. Мы огонь не открываем"20:38
- В США указали Украине на способ борьбы за умы и сердца жителей оккупированного Донбасса20:22
- Трагедия в блиндаже: СМИ раскрыли детали про "ожившего" украинского военного19:56
- Как научиться засыпать за 1 минуту19:36
- Трагедия в блиндаже: СМИ раскрыли детали про "ожившего" украинского военного19:56
- Как научиться засыпать за 1 минуту19:36
- В Украине дорожает аренда: как бороться19:13
- В Польше обнаружили вспышки кори: Первые госпитализированые оказались украинцами18:20
- Что дает переселенцу справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица?12:40
- Цвет глаз влияет на счастье и богатство12:26
- Когда лучше убирать елку: традиции, приметы, советы13:10
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: 5 важных правил09:58
- Что положить в кошелек для богатства09:01
- Дерматологи напомнили основные правила ухода за кожей зимой08:46
- В Горловке "нащупали" МТС
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги
- Что положить в кошелек для богатства
- В Донецке – истерика из-за проблем с мобильной связью
- На Донетчину обрушилась новая беда
- Война, АТО и шизофрения: Бессмертный сделал громкое заявление
- Политтехнолог предложил разделить жителей Донбасса на три категории