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Архив - Донецкая область

Появились фото разведывательного полета военного беспилотника США в небе Украины

16.01.2018 22:29
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Появились фото разведывательного полета военного беспилотника США в небе Украины

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk провел воздушную разведку в небе Украины, сделав петлю над Донецкой и Луганской областями.

Об этом в Twitter сообщает Aircraft Spots, публикуя карту с обозначением пути следования беспилотника, передает strana.ua.

Полет RQ-4B Global Hawk с позывным UAV 12-2050 проходил на высоте почти 52 тысяч футов (15,8 км) со скоростью 314 узлов (примерно 580 километров в час).

Свой путь беспилотник начал с Кропивницкого, затем направился к линии разграничения в Луганской области и завершил полет в районе Мариуполя, Донецкой области.



Теги: Украина, США, Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, разведка, Луганская область, беспилотник
 
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