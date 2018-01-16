Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Рада отказалась упрощать восстановление документов для жителей "ЛДНР"

16.01.2018 18:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Рада отказалась упрощать восстановление документов для жителей "ЛДНР"

В Верховной Раде провалили голосование к поправке об упрощенном восстановлении документов для жителей "ЛДНР". Соответствующую поправку №457 не поддержали депутаты в Раде, сообщает strana.ua.

Так, депутат Лубенец просил упростить восстановление утерянных документов для жителей "ЛДНР". Он предлагает, чтобы этим людям выдавали паспорта, основываясь на списках избирателей. "Давайте для них упростим процедуру. Я не понимаю, почему комитет отклонил эту поправку!", - заявил Лубенец.

Винник на это ответил, что "вопрос надо решать", но учитывая отказ Британии предоставить Украине безвиз из-за присутствия временно оккупированных территорий, такие вещи нужно делать через отдельную процедуру.



Теги: Донбасс, документы, паспорт, восстановление, Верховная Рада, ДНР, ЛНР, безвизовый режим
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх