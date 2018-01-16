Рада отказалась упрощать восстановление документов для жителей "ЛДНР"

16.01.2018 18:10

В Верховной Раде провалили голосование к поправке об упрощенном восстановлении документов для жителей "ЛДНР". Соответствующую поправку №457 не поддержали депутаты в Раде, сообщает strana.ua.

Так, депутат Лубенец просил упростить восстановление утерянных документов для жителей "ЛДНР". Он предлагает, чтобы этим людям выдавали паспорта, основываясь на списках избирателей. "Давайте для них упростим процедуру. Я не понимаю, почему комитет отклонил эту поправку!", - заявил Лубенец.

Винник на это ответил, что "вопрос надо решать", но учитывая отказ Британии предоставить Украине безвиз из-за присутствия временно оккупированных территорий, такие вещи нужно делать через отдельную процедуру.