Российскую террористку "ДНР" нашли повешенной в Донецке: боевиков поймали на вранье о настоящей причине смерти

16.01.2018 18:59

Вокруг убитой в Донецке российской наемницы "ДНР" Анастасии Паутовой, которую нашли повешенной в квартире в Донецке, развернулась настоящая драма в соцсетях, передает dialog.ua.

Наемники "ДНР" сделали заявление в день рождения убитой российской террористки и написали, что та "полегла в боях с противником за будущее жителей Донбасса".

При этом известный блогер поймал пропагандистов боевиков на вранье и напомнил, что россиянку нашли повешенной в собственной квартире на восьмом этаже в Донецке с переломами руки, пальцев рук и со следами насилия на теле.

Об ужасных деталях мучительной смерти Паутовой летом в соцсетях рассказал ее знакомый террорист.

Это не первый случай, когда террористы пытались выдать свои бандитские разборки и мародерство за героическое борьбу "ради будущего Донбасса".