Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Российскую террористку "ДНР" нашли повешенной в Донецке: боевиков поймали на вранье о настоящей причине смерти

16.01.2018 18:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Российскую террористку "ДНР" нашли повешенной в Донецке: боевиков поймали на вранье о настоящей причине смерти

Вокруг убитой в Донецке российской наемницы "ДНР" Анастасии Паутовой, которую нашли повешенной в квартире в Донецке, развернулась настоящая драма в соцсетях, передает dialog.ua.

Наемники "ДНР" сделали заявление в день рождения убитой российской террористки и написали, что та "полегла в боях с противником за будущее жителей Донбасса".

При этом известный блогер поймал пропагандистов боевиков на вранье и напомнил, что россиянку нашли повешенной в собственной квартире на восьмом этаже в Донецке с переломами руки, пальцев рук и со следами насилия на теле.

Об ужасных деталях мучительной смерти Паутовой летом в соцсетях рассказал ее знакомый террорист.

Это не первый случай, когда террористы пытались выдать свои бандитские разборки и мародерство за героическое борьбу "ради будущего Донбасса".



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, убийство, ДНР, боевики, террористы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх