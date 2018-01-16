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Ситуация в пунктах пропуска утром 16 января
Сегодня утром, 16 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 января линию разграничения через КПВВ пересекли 28,7 тыс. человек и 3,9 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 6835 человек и 810 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 7175 человек и 1325 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 5645 человек и 1015 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3195 человек и 720 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 5820 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 40/70;
КПВВ «Марьинка» – 60/50;
КПВВ «Новотроицкое» – 50/70;
КПВВ «Гнутово» – 0/0.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
Лариса: «9:31. Курахово: в Донецк никого».
КПВВ «Гнутово»:
Алла: «7:41. В Октябре в Мариуполь не менее 100 машин»;
Алла: «9:27. В Гнутово в Мариуполь около 70 машин».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:
в пунктах пропуска «Красный партизан» и «Должанский» транспорта не было;
в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 46 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было.
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пограничники, ЛНР, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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