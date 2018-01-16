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Архив - Донецкая область

Сутки в АТО: 3 обстрела, боевики применили минометы на Донетчине

16.01.2018 08:21
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Сутки в АТО: 3 обстрела, боевики применили минометы на Донетчине

За минувшие сутки российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела опорных пунктов Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает pravda.com.ua.

На Луганском направлении противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитника Зайцевого.

На Донецком направлении противник применил 82-мм минометы, пулеметы и стрелковое оружие в районе Широкиного. Вблизи Каменки украинские позиции были обстреляны боевиками из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На других участках обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
 
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