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В «ДНР» бурно отреагировали на запуск уличных таксофонов
В «ДНР» в связи с проблемами «республиканского» мобильного оператора «Феникс» (перегруженность линий, невозможность обеспечить жителей стартовыми пакетами) в городах вновь заработали уличные таксофоны, сообщает dnews.dn.ua.
При этом предприятие «Комтел» (работает на мощностях «национализированного» «Укртелекома») предоставил возможность с таксофонов осуществлять бесплатные звонки.
«Работа мобильного оператора "Феникс" затруднена в связи с большим количеством внутрисетевых звонков. В связи с этим государственное предприятие "Комтел" предоставляет жителям Донецкой народной республики возможность осуществлять нетарифицированные (бесплатные) звонки со всех таксофонов, расположенных на территории ДНР, на все городские номера, номера "Феникса" и номера экстренных служб 101, 102, 103, 104», – говорится в сообщении предприятия.
Отмечается, что все таксофоны принимают входящие звонки – на номер, указанный на аппарате можно позвонить с любого городского телефона и номера оператора «Феникс».
Сейчас в «ДНР» установлено почти 200 таксофонов.
Жители тут же отреагировали на новость в соцсетях:
Геберт: «Новость просто пЭстня )))»;
Ольга: «Назад в прошлое»;
Андрей: «Назад в СССР!)))»;
Ева: «А автоматы с газировкой будут?»;
Анастасия: «До чего дошел прогресс...»;
Григорий: «Наконец-то я смогу выбраться с Матрицы!»;
Юрий: «Скоро стирать в Кальмиусе будем, по велению маршала»;
Ольга: «Продам голубей. Акция 1+1 =3»;
Андрей: «Беру такси, еду таксофон искать, чтоб позвонить)))... "Але, девушка, соедините с номером 38071....добавочный 40"... Не, а что, можно и телефонисток возродить!»;
Артем: «До слез! Скоро телеграф откроют для международных звонков»;
Сергей: «Ждем новости: чтобы разгрузить таксофоны, "Почта Донбасса" предоставляет возможность бесплатной отправки телеграммы»;
Алексей: «Все переходим на рации и радиолюбительство!)))».
Но были и «замечания по делу»:
Серега: «Почти 200 таксофонов! Вы что, смеетесь? Минимум как 1000 штук должны были стоять, чтобы Комтел развивался, а вы бабло прожирали, или не дали вам столько. Смешно читать такие новости»;
Олеся: «Уже бы и карту тогда выложили с этими таксофонами, а то весь город нужно оббежать, пока найдешь хоть один таксофон».
«Почему все возмущаются по поводу МТС и таксофонов? Многие хотели обратно в СССР – мечты сбываются. Скоро еще и интернет отключат, и тогда вообще будет отлично. Тогда информацию будем получать не из интернета, а стоя в очереди за колбасой или мандаринами», – подмечает дончанин Иван.
Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» не доступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). Когда связь восстановят – не известно. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»). Из-за ажиотажа и отсутствия необходимого количества стартовых пакетов, например, в Донецке отмечаются сумасшедшие очереди за карточками «Феникса», которые сохраняются и по состоянию на 15 января.
При этом, по сообщению дончан, в городе доступны услуги иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком».
С 13 января абоненты «республиканского» мобильного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях.
В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.
Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по тарифу 3 грн в день.
Теги: Донбасс, телефон, Укртелеком, Vodafone, мобильная связь, ДНР, ЛНР
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