Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В США указали Украине на способ борьбы за умы и сердца жителей оккупированного Донбасса

16.01.2018 20:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В США указали Украине на способ борьбы за умы и сердца жителей оккупированного Донбасса

Правительство США считает, что Украине стоит возобновить предоставление социальных выплат гражданам, которые оказались на оккупированной территории.
Об этом рассказала посол США в Украине Мари Йованович, передает Апостроф.
"Ведь именно таким способом украинское правительство может продемонстрировать, что оно считает украинскими гражданами всех людей, в том числе и тех, которые по воле случая оказались не с той стороны контактной линии, и будет делать все, чтобы обеспечить их поддержку. И важно прямо сейчас продемонстрировать, что российская пропаганда по поводу того, что Украина не заботится о людях на востоке, это – неправда", - отметила дипломат.
По ее словам, такой шаг станет важным для будущих перспектив реинтеграции оккупированных регионов.



Теги: Украина, Донбасс, люди, оккупация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх