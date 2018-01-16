В США указали Украине на способ борьбы за умы и сердца жителей оккупированного Донбасса

16.01.2018 20:22

Правительство США считает, что Украине стоит возобновить предоставление социальных выплат гражданам, которые оказались на оккупированной территории.

Об этом рассказала посол США в Украине Мари Йованович, передает Апостроф.

"Ведь именно таким способом украинское правительство может продемонстрировать, что оно считает украинскими гражданами всех людей, в том числе и тех, которые по воле случая оказались не с той стороны контактной линии, и будет делать все, чтобы обеспечить их поддержку. И важно прямо сейчас продемонстрировать, что российская пропаганда по поводу того, что Украина не заботится о людях на востоке, это – неправда", - отметила дипломат.

По ее словам, такой шаг станет важным для будущих перспектив реинтеграции оккупированных регионов.