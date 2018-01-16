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Законопроект о реинтеграции Донбасса предусматривает восстановление торговли с ОРДЛО

16.01.2018 07:31
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Законопроект о реинтеграции Донбасса предусматривает восстановление торговли с ОРДЛО

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроед прокомментировала принятие законопроекта по реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на "5 канал".

Фракция "Самопомощь" выступает против закона, который должны принять завтра в ВРУ. Оксана Сыроед, как представитель этой политсилы, объяснила, почему они приняли такое решение. "Речь идет о восстановлении торговли с оккупированными территориями, и это подтверждается тем, что раздаются призывы: давайте посчитаем наши убытки от торговли с оккупированными территориями...

Огромная опасность заложена в том, что торговать должна будет армия, то есть контролировать торговлю будут Вооруженные Силы, объединенный оперативный штаб и так называемый командующий объединенных сил. Я думаю, это огромная трагедия для Вооруженных Сил, так как торговля и Вооруженные Силы несовместимы", - отметила Сыроед.

"К сожалению, мы получили в редакции проект закона - это нечестное решение. Мы будем честно отстаивать все те предложения, которые смогут сделать это решение приемлемым. Если наши предложения будут приняты, конечно, мы будем голосовать", - добавила она.



Теги: Донбасс, ВРУ, торговля, блокада, Верховная Рада, ВСУ, ОРДЛО, реинтеграция Донбасса
 
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