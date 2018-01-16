Законопроект о реинтеграции Донбасса предусматривает восстановление торговли с ОРДЛО

16.01.2018 07:31

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроед прокомментировала принятие законопроекта по реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на "5 канал".

Фракция "Самопомощь" выступает против закона, который должны принять завтра в ВРУ. Оксана Сыроед, как представитель этой политсилы, объяснила, почему они приняли такое решение. "Речь идет о восстановлении торговли с оккупированными территориями, и это подтверждается тем, что раздаются призывы: давайте посчитаем наши убытки от торговли с оккупированными территориями...

Огромная опасность заложена в том, что торговать должна будет армия, то есть контролировать торговлю будут Вооруженные Силы, объединенный оперативный штаб и так называемый командующий объединенных сил. Я думаю, это огромная трагедия для Вооруженных Сил, так как торговля и Вооруженные Силы несовместимы", - отметила Сыроед.

"К сожалению, мы получили в редакции проект закона - это нечестное решение. Мы будем честно отстаивать все те предложения, которые смогут сделать это решение приемлемым. Если наши предложения будут приняты, конечно, мы будем голосовать", - добавила она.