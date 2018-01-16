“Ждем”, - Vodafone через СЦКК пытается решить вопрос возобновления связи на оккупированном Донбассе - подробности

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Украинский мобильный оператор Vodafone обратился в СЦКК для возобновления покрытия своей связью оккупированного Донбасса. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-службу компании.
Представители оператора отметили, что отключение Vodafone произошло из-за повреждения кабеля в так называемой “серой зоне” - на линии разграничения сторон. “Мы обратились ко всем ответственным инстанциям с просьбой обеспечить пропуск ремонтных бригад к "серой" зоне”, - сообщили в Vodafone, уточнив, что напрямую не контактируют с террористами “Л/ДНР”, а в соответствии с законом решают данный болезненный вопрос через украинские инстанции: администрации Луганской и Донецкой областей, ОБСЕ и прочие.
Помимо этого, заявка на ремонт была подана и Совместному центру по контролю и координации сторон конфликта. Она была принята, но пока без ответа. Стоит отметить, что связь в ОРДЛО исчезла в минувший четверг, 11 января.
Теги: Донбасс, ремонт, связь, Vodafone, мобильная связь, ДНР, ЛНР, СЦКК
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