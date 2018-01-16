- На Светлодарской дуге убит российский военный: Мысягин рассказал об уникальном достижение ВСУ в бою с подразделением "ДНР"13:59
- Жителям оккупированного Донбасса обещают восстановить мобильную связь: Vodafone озвучил СЦКК главное условие по ремонту кабеля13:04
- Нардепы Рады хотят навегда отсечь ОРДЛО от Украины11:56
- Откровения АТОшника с передовой. "Тут легче всего заработать" 10:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 16 января10:09
- Якутские "ихтамнеты" на Донбассе: Сеть поразили кадры с военнослужащими РФ, которые приехали в "Л/ДНР" убивать украинцев09:58
- В «ДНР» бурно отреагировали на запуск уличных таксофонов08:59
- Сутки в АТО: 3 обстрела, боевики применили минометы на Донетчине08:21
- “Ждем”, - Vodafone через СЦКК пытается решить вопрос возобновления связи на оккупированном Донбассе - подробности07:52
- «Депутаты ДНР» шокированы запретом Захарченко на выезд «чиновников» в Украину07:46
Жителям оккупированного Донбасса обещают восстановить мобильную связь: Vodafone озвучил СЦКК главное условие по ремонту кабеля
Сотрудники компании Vodafone готовы починить поврежденный кабель, из-за которого пропала связь на неподконтрольной территории Донбасса, если СЦКК обеспечит их людям безопасность. Начальник отдела связи с общественностью компании Vodafone Виктория Рубан рассказала о том, что СЦКК принял к рассмотрению обращение компании о доступе к поврежденному кабелю, передает "Диалог.UA".
"Буквально несколько часов назад СЦКК сообщил нам, что наше обращение взято в работу. Ждем. Ситуацию можно решить, если нам обеспечат физический доступ к кабелю хотя бы в серой зоне", - отметила она.
Согласно обещаниям начальника отдела связи с общественностью Vodafone, возможность восстановить связь появится, если работникам обеспечат безопасность на время ремонта.
"Если нашим бригадам будет обеспечен более-менее безопасный доступ, то мы сможем отремонтировать кабель, и это решит проблему со связью если не для всех абонентов, то для большей их части", - сказала Рубан.
Теги: Донбасс, ремонт, связь, Vodafone, мобильная связь, серая зона, СЦКК
- “Ждем”, - Vodafone через СЦКК пытается решить вопрос возобновления связи на оккупированном Донбассе - подробности
- В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности
- На неподконтрольной территории не могут восстановить связь «Vodafone-Украина»
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- "Власти ДНР" намерены продвигать мобильную связь "Феникс" на базе "отжатого" lifecell
- Президент «Киевстара» возмущен тем, что в «ДНР» снимают пафосные ролики об «отжатом» бизнесе компании (ВИДЕО)
- На Светлодарской дуге убит российский военный: Мысягин рассказал об уникальном достижение ВСУ в бою с подразделением "ДНР"13:59
- Жителям оккупированного Донбасса обещают восстановить мобильную связь: Vodafone озвучил СЦКК главное условие по ремонту кабеля13:04
- Нардепы Рады хотят навегда отсечь ОРДЛО от Украины11:56
- Откровения АТОшника с передовой. "Тут легче всего заработать" 10:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 16 января10:09
- Якутские "ихтамнеты" на Донбассе: Сеть поразили кадры с военнослужащими РФ, которые приехали в "Л/ДНР" убивать украинцев09:58
- В «ДНР» бурно отреагировали на запуск уличных таксофонов08:59
- Сутки в АТО: 3 обстрела, боевики применили минометы на Донетчине08:21
- “Ждем”, - Vodafone через СЦКК пытается решить вопрос возобновления связи на оккупированном Донбассе - подробности07:52
- «Депутаты ДНР» шокированы запретом Захарченко на выезд «чиновников» в Украину07:46
- На Светлодарской дуге убит российский военный: Мысягин рассказал об уникальном достижение ВСУ в бою с подразделением "ДНР"13:59
- Как изменится работа украинских врачей: Минздрав назвал пять новшеств13:41
- Ухудшение отношения европейцев к Украине спровоцировано Москвой, - Мингарелли13:20
- Жителям оккупированного Донбасса обещают восстановить мобильную связь: Vodafone озвучил СЦКК главное условие по ремонту кабеля13:04
- Из законопроекта о реинтеграции Донбасса выбросили слова о минских договоренностях12:53
- Лещенко: Порошенко пытается обменять Липецкую фабрику на украинскую "дочку" "Сбербанка"12:46
- Что дает переселенцу справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица?12:40
- Цвет глаз влияет на счастье и богатство12:26
- Циничный и спланированый геноцид12:17
- "УКРОП" — против деоккупации Донбасса12:07
- Что дает переселенцу справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица?12:40
- Цвет глаз влияет на счастье и богатство12:26
- Когда лучше убирать елку: традиции, приметы, советы13:10
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: 5 важных правил09:58
- Что положить в кошелек для богатства09:01
- Дерматологи напомнили основные правила ухода за кожей зимой08:46
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- В Горловке "нащупали" МТС
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги
- Что положить в кошелек для богатства
- В Донецке – истерика из-за проблем с мобильной связью
- На Донетчину обрушилась новая беда
- Война, АТО и шизофрения: Бессмертный сделал громкое заявление
- Хорошая новость пришла из прифронтовой Авдеевки