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Жителям оккупированного Донбасса обещают восстановить мобильную связь: Vodafone озвучил СЦКК главное условие по ремонту кабеля

16.01.2018 13:04
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Жителям оккупированного Донбасса обещают восстановить мобильную связь: Vodafone озвучил СЦКК главное условие по ремонту кабеля

Сотрудники компании Vodafone готовы починить поврежденный кабель, из-за которого пропала связь на неподконтрольной территории Донбасса, если СЦКК обеспечит их людям безопасность. Начальник отдела связи с общественностью компании Vodafone Виктория Рубан рассказала о том, что СЦКК принял к рассмотрению обращение компании о доступе к поврежденному кабелю, передает "Диалог.UA".

"Буквально несколько часов назад СЦКК сообщил нам, что наше обращение взято в работу. Ждем. Ситуацию можно решить, если нам обеспечат физический доступ к кабелю хотя бы в серой зоне", - отметила она.

Согласно обещаниям начальника отдела связи с общественностью Vodafone, возможность восстановить связь появится, если работникам обеспечат безопасность на время ремонта.

"Если нашим бригадам будет обеспечен более-менее безопасный доступ, то мы сможем отремонтировать кабель, и это решит проблему со связью если не для всех абонентов, то для большей их части", - сказала Рубан.



Теги: Донбасс, ремонт, связь, Vodafone, мобильная связь, серая зона, СЦКК
 
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