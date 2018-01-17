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Боевики атаковали из минометов: силы ВСУ получили серьезные травмы на Донбассе
Украинские военные на Донбассе получили ранения в результате обстрелов российско-террористических войск из запрещенного минского договоренностями вооружение
«В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов подверглись боевых травм. Они были оперативно доставлены в военный госпиталь. Состояние их здоровья – удовлетворительное», – говорится в сообщении.
В общем, за минувшие сутки, российско-оккупационные группировки совершили 3 обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины в АТО. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.
Так, на Донецком направлении противник, по темное время суток, применил 120-мм минометы и выпустил три мины этого калибра по защитникам населенного пункта Водяное на Приазовье.
На Луганском направлении, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, были обстреляны опорные пункты сил АТО вблизи Луганского, а с миномета калибра 82-мм враг вел огонь по защитникам Троицкого.
Напомним, украинскому бойцу на Светлодарской дуге удалось поразить боевика из пулемета ДШК на расстоянии практически три километра.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, война, боевики, ВСУ
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- Боевики атаковали из минометов: силы ВСУ получили серьезные травмы на Донбассе10:44
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- Появились фото разведывательного полета военного беспилотника США в небе Украины 22:29
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