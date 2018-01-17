Боевики атаковали из минометов: силы ВСУ получили серьезные травмы на Донбассе

17.01.2018 10:44

Украинские военные на Донбассе получили ранения в результате обстрелов российско-террористических войск из запрещенного минского договоренностями вооружение

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов подверглись боевых травм. Они были оперативно доставлены в военный госпиталь. Состояние их здоровья – удовлетворительное», – говорится в сообщении.

В общем, за минувшие сутки, российско-оккупационные группировки совершили 3 обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины в АТО. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Так, на Донецком направлении противник, по темное время суток, применил 120-мм минометы и выпустил три мины этого калибра по защитникам населенного пункта Водяное на Приазовье.

На Луганском направлении, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, были обстреляны опорные пункты сил АТО вблизи Луганского, а с миномета калибра 82-мм враг вел огонь по защитникам Троицкого.

Напомним, украинскому бойцу на Светлодарской дуге удалось поразить боевика из пулемета ДШК на расстоянии практически три километра.

Источник: Politeka