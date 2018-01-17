Боевики «ДНР» понесли масштабные потери в зоне АТО

17.01.2018 08:15

В период с 13 по 14 января текущего года боевики самопровозглашенной «Донецкой народной республики» понесли масштабные потери, подорвавшись на собственных растяжках, о чем, как пишет replyua.net, во время брифинга, 16 января сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.



В частности, Гуцуляк заявил: «Согласно данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, руководство российских оккупационных войск активизировало ведение разведки позиций сил антитеррористической операции с применением диверсионно-разведывательных групп. В том числе, с 13 по 14 января, в ходе попытки перейти участки собственных минно-взрывных заграждений на мариупольском и бахмутском направлениях, подорвались диверсионно-разведывательные группы противника».



Согласно словам полковника, несколько диверсантов погибли, из них один офицер. Также в результате подрыва есть тяжелораненые. Военное руководство противника уже начало расследование по определению виновных в хаотичном установлении минно-взрывных заграждений перед своими собственными позициями, которые привели к потерям боевиков в так называемых разведывательных подразделениях.

Источник: http://replyua.net