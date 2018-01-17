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Архив - Донецкая область

Какой сюрприз преподнесли жителям Донецкой области почтовики и энергетики

17.01.2018 12:40
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Какой сюрприз преподнесли жителям Донецкой области почтовики и энергетики

В понедельник, 15 января, жителей городов Донецкой области, оплачивающих энергоносители и коммуналку через почтовые отделения, ждал приятный сюрприз. 

Когда дошла очередь до оплаты за электроэнергию, то комиссионный сбор они заплатили всего 1,5 грн., то есть, в три раза меньше, чем было до этого. А с тех, кто платит более 500 гривень за свет, комиссию не берут совсем. 

Такой подарок жителям Донецкой области в новом году сделали Донецкая дирекция ПАТ «Укрпочта» и ДТЭК «Донецкоблэнерго», заключив между собой двусторонний договор.



Автор статьи: Татьяна Тихонова


Теги: Донбасс, почта, коммунальные услуги, оплата
 
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