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Архив - Донецкая область

На Донбассе будет объявлен «режим тишины» для ремонта «Vodafone»

17.01.2018 11:48
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Режим прекращения огня на участке обрыва линии оператора связи Vodafone может быть объявлен сегодня или завтра. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной военно-гражданской администрации, передает «Восстановление Донбасса».

Ранее в ДонОВГА рассказали, что заявление Vodafone на допуск ремонтной бригады в «серую зону» было получено и передано в Совместный центр по контролю и координации прекращения огня и в штаб АТО.

Связь мобильного оператора Vodafone отсутствует в неподконтрольных украинским властям районах Донбасса с 11 января из-за обрыва магистральной линии.

Вчера Vodafone обнародовал обращение к областным властям, ОБСЕ и Совместному центру по контролю и координации прекращения огня с просьбой пропустить ремонтную бригаду на этот участок в «серой зоне».

 

Источник: http://lugradar.net 



Теги: Донбасс, ремонт, мобильная связь
 
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