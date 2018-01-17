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На Донбассе ополчились против МП, начались бунты
Волна протестов, которая охватила Украину после скандала с отпеванием ребенка и УПЦ МП, захватывает все больше городов
Так, на днях к протестам присоеденились и жители Славянска.
Они принесли к храму Святого Духа (УПЦ МП) на центральной площади города детские игрушки, часть их которых была испачкана красной краской.
“Главная наша цель – напомнить московским попам, что недопустимо жить в Украине и одновременно быть ее врагом, врагом украинского народа. Мирным способом мы хотим выразить свое неуважение и протест действиям служителей МП. Сегодняшнее место проведения акции тоже выбрано неслучайно. Именно в этой церкви 2014-го года попы освящали знамена русских боевиков, захвативших наш город. Тогда они благословляли боевиков, теперь своими поступками рвут страну изнутри”, – рассказал один из организаторов акции Александр Белименко.
“Принеси куклу” также поддержали Константиновка и Дружковка.
“Нельзя молчать! Нельзя оставаться равнодушными, когда нас, украинев, унижают. Отказаться провести ни в чем невинного ребенка в последний путь, – не по-человечески, где бы ребенка не крестили. Московские попы благословляли русских бандитов на войну против нас, теперь они просто издеваются, вытирают о нас ноги. Так не должно быть на нашей украинской земле”, – уверена участница акции, переселенка с Луганщины Ирина.
Напомним, две недели назад, УПЦ МП отказалась отпевать ребенка, который погиб при страшных обстоятельствах, потому что он был крещен Киевским патриархатом.
Как утверждают учасники акции, это должно напоминать священникам о причинах случившегося.
В то же время, глава Запорожской епархии митрополит Лука заявил, что келийно священники скорбят из-за гибели ребенка, однако нарушать каноны они не имеют права.
В УПЦ МП уверены, что церковь Киевского патриархата – это якобы «религиозно-патриотическая организация», поэтому несмотря на все манипуляции, ребенок считается некрещенным, отмечают эксперты.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, церковь, бунт, Московский Патриархат
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- «Плачевное состояние»: журналист «ДНР» заявил о распаде «армии» псевдореспублики07:20
- Появились фото разведывательного полета военного беспилотника США в небе Украины 22:29
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