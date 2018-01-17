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На Донбассе подорвались военные: есть погибшие и раненые
Украинские военные понесли серьезные потери на Донбассе. Об этом сообщает Штаб АТО.
По данным ведомства, инцидент произошел сегодня, 17 января.
"Во время выполнения боевого задания на Луганском направлении в результате подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве несовместимые с жизнью ранения получили двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Еще пятеро наших воинов получили боевые травмы. Состояние их здоровья – удовлетворительное", – рассказали военные.
Причины и подробности чрезвычайного происшествия выясняются. На месте работает оперативная группа штаба АТО.
Напомним, Донецк и другие оккупированные города Донбасса остаются без мобильной связи оператора "Водафон". Как известно, это был последний украинский оператор, который работал на неподконтрольных территориях. В четверг днем из-за повреждения оптико-волоконного кабеля мобильная связь исчезла.
По одной из версий, причиной стало повреждение оптико-волоконного кабеля. Согласно другой – перебои связи организовали сами боевики, позже под предлогом этого заявив о намерении взять под внешний контроль расположенные на их территории мощности оператора.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, погибший, взрыв, военные, раненые
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