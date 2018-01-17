Названа дата голосования за закон о деоккупации Донбасса

17.01.2018 19:24

Верховная Рада будет голосовать за проект закона о деоккупации Донбасса будет завтра.

Депутатам осталось рассмотреть меньше 50 поправок. Так, за два дня они прошли 624 из 673 поправок к проекту закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях № 7163 из 673.

Спикер ВР Андрей Парубий отметил: «У меня большая просьба к комитету и авторам правок, чтобы до завтрашнего дня были проведены консультации, и мы вышли на согласованное решение».

Источник: https://donpress.com