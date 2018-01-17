- Штепа: шансов нет ни у кого, мэром Славянска буду я21:58
- Vodafone начал ремонтные работы по восстановлению связи в ОРДЛО21:40
- Штаб АТО рассказал о новых обстрелах боевиков21:20
- Пенсии жителям ОРДЛО: в США сделали скандальное уточнение20:45
- Освобожденный украинский диверсант рассказал об ужасах пыток в «ДНР»20:30
- Названа дата голосования за закон о деоккупации Донбасса19:24
- В «днр» дельцы вовсю спекулируют стартовыми пакетами «республиканского» мобильного оператора18:41
- Переселенцам с Крыма и Донбасса увеличили размер соцвыплат17:51
- Кремль «перекрыл» финансирование «лднр»: «руководство» псевдореспублик усиленно «доит» предпринимателей16:58
- В Vodafone не исключают "форс-мажорный" возврат денег жителям Донбасса16:30
Пенсии жителям ОРДЛО: в США сделали скандальное уточнение
Правительство Украины должно вернуть пенсии и социальные выплаты жителям ОРДЛО.
Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович в интервью "РБК-Украина".
"Люди оказались по разные стороны линии соприкосновения из-за превратности судьбы. Представьте себе, есть люди которые находятся буквально рядом с линией с той или другой стороны. Почему люди на одной из сторон должны потерять пенсии, другие социальные выплаты? Ведь они являются такими же гражданами Украины, как и остальные", - сказала она.
По ее словам, проблемы с мошенничеством в этом вопросе можно решить, опираясь на международный опыт.
"Ведь именно таким способом украинское правительство может продемонстрировать, что оно считает украинскими гражданами всех людей, в том числе и тех, которые по воле случая оказались не с той стороны контактной линии, и будет делать все, чтобы обеспечить их поддержку. И важно прямо сейчас продемонстрировать, что российская пропаганда по поводу того, что Украина не заботится о людях на востоке, это - неправда. И это важно в будущем для перспектив реинтеграции этих районов. Борьба за умы и сердца - это один из важнейших аспектов того, что происходит на востоке сейчас", - подытожила Йованович.
Источник: https://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, ОРДЛО, пенсии
- Война на Донбассе: эксперты назвали сценарии событий для 2018 года
- Миротворцы на Донбассе: в Украине сделали интересное заявление
- Экс-президент США перешёл от голых мужчин к животным, а затем - к мировым лидерам
- За смерть сотрудницы тюрьмы казнили заключённого
- Американцы в ужасе от украинской детской порнографии
- Жертвой украинского скандалиста-журналиста стал голливудский идол (ВИДЕО)
- Штепа: шансов нет ни у кого, мэром Славянска буду я21:58
- Vodafone начал ремонтные работы по восстановлению связи в ОРДЛО21:40
- Штаб АТО рассказал о новых обстрелах боевиков21:20
- Пенсии жителям ОРДЛО: в США сделали скандальное уточнение20:45
- Освобожденный украинский диверсант рассказал об ужасах пыток в «ДНР»20:30
- Названа дата голосования за закон о деоккупации Донбасса19:24
- В «днр» дельцы вовсю спекулируют стартовыми пакетами «республиканского» мобильного оператора18:41
- Переселенцам с Крыма и Донбасса увеличили размер соцвыплат17:51
- Кремль «перекрыл» финансирование «лднр»: «руководство» псевдореспублик усиленно «доит» предпринимателей16:58
- В Vodafone не исключают "форс-мажорный" возврат денег жителям Донбасса16:30
- Загадывайте, все сбудется: чем эта ночь уникальна22:30
- Штепа: шансов нет ни у кого, мэром Славянска буду я21:58
- Vodafone начал ремонтные работы по восстановлению связи в ОРДЛО21:40
- Штаб АТО рассказал о новых обстрелах боевиков21:20
- Возвращение Януковича в Украину21:00
- Пенсии жителям ОРДЛО: в США сделали скандальное уточнение20:45
- Освобожденный украинский диверсант рассказал об ужасах пыток в «ДНР»20:30
- Кто заменит Гонтареву? Появились неожиданные новости о новом главе НБУ20:10
- Порошенко запретил слово19:50
- Порошенко просит отменить е-декларации для общественников19:36
- Загадывайте, все сбудется: чем эта ночь уникальна22:30
- Можно ли сэкономить на печати: заправляющиеся картриджи15:20
- Крещение Господне 2018: что обязательно нужно сделать15:10
- Волшебный день для исполнения желаний — 2710:05
- Корректируем женскую судьбу: на какой палец надо надевать кольцо09:50
- В Японии появились необычные бананы09:22
- Эти блюда можно есть перед сном даже тем, кто на диете08:50
- Как правильно купаться в проруби в Крещение Господне 201808:48
- Овощ, который улучшает зрение, снимет воспаление, укрепляет сердце08:02
- Крещенский сочельник 2018: что нельзя делать07:37
- В Горловке "нащупали" МТС
- Что положить в кошелек для богатства
- В Донецке – истерика из-за проблем с мобильной связью
- Война, АТО и шизофрения: Бессмертный сделал громкое заявление
- Политтехнолог предложил разделить жителей Донбасса на три категории
- Хорошая новость пришла из прифронтовой Авдеевки
- Когда лучше убирать елку: традиции, приметы, советы
- В «днр» вводят продразверстку, но можно и откупиться - ИС
- "МТСовскую связь отключили специально. Ведь Донецк и Луганск для того и захватывали, так что все идет по плану…" - Денис Казанский
- Много снега и потепление, - синоптики порадовали прогнозом