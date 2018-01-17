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Переселенцам с Крыма и Донбасса увеличили размер соцвыплат
Кабинет министров Украины повысил размеры ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на покрытие расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее решение было принято 17 января на заседании Кабинета министров, сообщает УНИАН.
«Это уже второй документ, который предусматривает увеличение размера соответствующих выплат в рамках бюджетных ассигнований, которые были предусмотрены Министерством социальной политики», - сообщил глава Министерства социальной политики Андрей Рева. Он отметил, что с 1 января 2018 года увеличивается размер денежной помощи семьям, получающим пенсии, в составе которых есть дети.
На каждого ребенка размер помощи увеличен с 884 грн до 1000 грн в месяц. Для всех семей-переселенцев, без исключения, предусмотрено увеличение общей суммы денежной помощи с 2400 грн до 3000 грн в месяц, а также до 5000 грн для многодетных семей. Рева также сообщил, что в Минсоцполитики готовится законопроект об упрощении доступа ВПЛ к получению субсидий. "Субсидия сможет быть назначена внутренне перемещенным лицам на основании декларирования всех членов семьи, которым необходима субсидия. То есть, без регистрации и договора аренды жилищного помещения", - отметил министр.
Источник: http://sprotyv.info
Теги: Донбасс, Крым, переселенцы, соцвыплаты
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