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«Плачевное состояние»: журналист «ДНР» заявил о распаде «армии» псевдореспублики
Бывший террорист самопровозглашенной «Донецкой народной республики» и журналист Евгений Тинянский в ходе видеоконференции рассказал, что боевые подразделения боевиков «ЛДНР» и оба армейских корпуса находятся в крайне небоеспособном состоянии, дезорганизованы и лишены всякой мотивации вести боевые действия.
Как информирует replyua.net, рассказывая о реальном положении дел с армейскими корпусами «ЛДНР» на Донбассе, журналист Тинянский заявил, что в настоящее время подразделениях сложилась тяжелейшая ситуация с обеспечением, - боевикам не хватает практически всего. В свою очередь пропаганда террористов «ДНР», несмотря на тяжелое положение боевиков, показывает образцовые ряженые части и подразделения российского наемника Прилепина, которого донецкий журналист назвал «прибитым».
При всем этом журналист Тинянский назвал «плачевным» состоянии армии «Донецкой народной республикив» и заявил, что больше не намерен предпринимать попыток улучшить ситуацию, так как он невероятно устал это делать.
Теги: Донбасс, война, армия, ДНР
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