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Штаб АТО рассказал о новых обстрелах боевиков
На протяжении дня боевики трижды обстреливали украинцев в зоне АТО
В зоне АТО на Донбассе на протяжении 17 января было зафиксировано три обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.
"С начала суток зафиксировано 3 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины", – говорится в заявлении.
Так, на Донецком направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Песков.
Из минометов такого же калибра боевики обстреливали опорные пункты вокруг Верхнеторецкого.
Кроме того, на протяжении часа противник из гранатометов и стрелкового оружия провоцировал наших воинов в районе Новотроицкого.
Украинские воины ответного огня не открывали.
На других участках нарушений режима тишины не зафиксировано.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, обстрел, АТО
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