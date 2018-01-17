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Архив - Донецкая область

В «днр» дельцы вовсю спекулируют стартовыми пакетами «республиканского» мобильного оператора

17.01.2018 18:41
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В «днр» дельцы вовсю спекулируют стартовыми пакетами «республиканского» мобильного оператора

Спекуляции стартовыми пакетами сепаратистского оператора связи "Феникс" началась в оккупированных Донецке и Макеевке. Об этом сообщают подконтрольные боевикам СМИ.

Так, по словам жителей, наблюдаются случаи незаконной продажи мобильных номеров в районе перехода в ТРЦ "Золотое Кольцо" в Донецке, возле почтовых отделений в Макеевке и в других местах. При этом перекупщики предлагают пакеты "Феникс" по завышенной цене — от 800 рублей (обычная цена – 120 рублей).

Ранее группа ИС сообщала о том, что в «отрезанном от мира» Донецке выстроились огромные очереди за сим-картами «Феникса»

 

Источник: http://sprotyv.info 



Теги: Донбасс, мобильная связь, ДНР
 
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