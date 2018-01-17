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Архив - Донецкая область

В Vodafone не исключают "форс-мажорный" возврат денег жителям Донбасса

17.01.2018 16:30
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В Vodafone не исключают "форс-мажорный" возврат денег жителям Донбасса

После ремонта поврежденного кабеля оператора Vodafone абонентам могут вернуть средства, списанные за время отсутствия сотовой связи. Об этом сообщила спикер компании Виктория Рубан в эфире «Громадського радіо», передает Internetua.
«Это, конечно, форс-мажорная ситуация, но у нас сейчас задача № 1 - восстановить связь, чтобы можно было сделать возврат средств. А потом уже будем принимать решение. Не исключается такая возможность и вероятность очень высока, что будем возвращать деньги», – отметила она.
Ранее в Vodafone заявляли, что несмотря на отсутствие сотовой связи продолжат ежедневно списывать с абонентов оплату в размере 3 гривен в сутки согласно действующему тарифу «Смартфон стандартный», который был введен для отдельных районов Донбасса с 9 января.



Теги: Донбасс, деньги, возврат, Vodafone-Украина
 
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