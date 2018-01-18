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Цель Захарченко намного хитрее: жители "ДНР" возмущены запретом выезжать в Украину и назвали реальную причину указа
Указ главаря "ДНР" Александра Захарченко о запрете для сотрудников бюджетных организаций выезжать на территорию Украины стал настоящим ударом для жителей оккупированного Донбасса, при этом пользователи соцсетей из "ДНР" заявляют, что истинная цель распоряжения Захарченко преследует гораздо более хитрые мотивы, передает dialog.ua.
Жители Донецка в соцсетях сообщают, власти "республики" пытаются сократить число бюджетников и нагрузку на бюджет "ДНР", вынуждая увольняться людей и зная, что подавляющее большинство жителей оккупированного Донбасса не сможет выдержать требуемую норму. Многие пенсионеры ездят за пенсиями и к родственникам в Украину.
Жители Донбасса пишут, что власти "ДНР" заставляют подписывать бумагу о запрете на выезд в Украину всех бюджетников, включая вахтеров и техничек. Пользователи отмечают, что вероятной причиной является значительное сокращение финансирования "ДНР" со стороны российского бюджета.
Теги: Украина, Донбасс, пенсионер, бюджет, запрет, ДНР, Захарченко
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