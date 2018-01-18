Дискредитация Украины: разведка узнала о новой подлости "Л/ДНР"

18.01.2018 11:55

Российско-террористические войска планируют обстрелы собственных позиций и жилых кварталов населенных пунктов на Донбассе в день встречи Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом со ссылкой на данные разведки на своей странице в Facebook информировал пресс-центр штаба АТО, передает obozrevatel.com.

"По оперативной информации, в день встречи в Минске трехсторонней контактной группы, противник планирует цинично осуществить обстрелы с использованием тяжелого вооружения собственных позиций и жилых кварталов населенных пунктов с обеих сторон линии разграничения - как на контролируемой, так и на неподконтрольной Украины территории", - сказано в сообщении.