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"ДНР" предложили вернуть Дебальцево: Украина озвучила требования
В 2018 году приоритетной составляющей минских соглашений для Украины является обеспечение всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня и возвращение НВФ ОРДЛО к линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года.
Об этом заявила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер, пишет Обозреатель.
В соответствии с этим документом, Дебальцево должно находиться под контролем Украины. Вдоль неподконтрольной Украине части украинско-российской границы следует создать зоны безопасности, а на юге Донецкой области должен быть район, свободный от тяжелого вооружения и военной техники – речь идет о населенных пунктах Кальмиусское (бывшее Комсомольское), Кумачово, Новоазовск, Саханка.
Киев ставит вопрос необходимости обеспечения полного, беспрепятственного и безопасного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая неподконтрольным Украине участкам украинско-российской границы, отметила она.
"Отдельно требуем обеспечения безопасности СММ ОБСЕ, чтобы миссия могла в полной мере выполнять свой мандат и задачи в части постоянного мониторинга и верификации выполнения безопасностных аспектов минских договоренностей", - написала Олифер.
Украинская сторона ожидает на содержательное обсуждение в рамках Трехсторонней контактной группы модальностей возвращения Украине контроля над границей с РФ в Донецкой и Луганской областях. С этой целью будет продвигать создание соответствующей рабочей подгруппы.
"Освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы. В этом году стороны уже обменялись списками удерживаемых лиц. Считаем, что следующее освобождение должно состояться в кратчайшие сроки", - рассказала она.
Украинская сторона будет продвигать инициативу Международного Комитета Красного Креста по созданию международного механизма поиска пропавших без вести.
"В социально-экономическом блоке основным направлением работы является возвращение Украине предприятий, которые были незаконно захвачены в ОРДЛО в марте 2017 года и отмена всех актов РФ о признании документов, выданных нелегитимной властью ОРДЛО.
В рамках соответствующей рабочей подгруппы продолжится работа по возврату в рамках украинского законодательства долгов за ранее поставленные ресурсы, а также создание и обеспечение деятельности международной группы экспертов для изучения экологической ситуации на неподконтрольной Украине части Донбасса", - добавила пресс-секретарь представителя украинской стороны.
Теги: Донбасс, Дебальцево, возвращение, ДНР
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