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Главарь "ДНР" успокоил "невыездных" бюджетников
Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что запрет выезда из ОРДО на свободную от боевиков территорию Украины касается только руководителей "бюджетных и государственных организаций", а не всех "работников организаций государственной и муниципальной формы собственности", как прописано в его "указе", сообщает ОстроВ.
"Выезжать могут пенсионеры, даже работающие. Люди, занимающие руководящие должности в бюджетных организациях и государственных предприятиях, руководители администраций и большинство чиновников, то есть граждане, которые имеют отношение к государственным тайнам, не имеют права выезжать на Украину", - сказал боевик на пресс-конференции в Донецке..
Он считает, что такие меры направлены "на обеспечение безопасности" жителей оккупированной территории.
"В Министерстве госбезопасности ДНР есть тысячи подтвержденных случаев, когда наших жителей разными способами вербовала Украина: шантажом родных и близких, запугиванием, физическим насилием, пытаясь сделать из них предателей и террористов. К сожалению, со многими это получалось. Поэтому Указ назрел", - заверил Захарченко.
Кроме пенсионеров он не назвал ни одну категорию населения, которых "указ" о запрете поездок не касается, пообещав, что вскоре будут опубликованы официальные комментарии на этот счет.
Теги: Донбасс, запрет, ДНР, бюджетники, КПВВ
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