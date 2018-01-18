Главарь "ДНР" успокоил "невыездных" бюджетников

18.01.2018 14:15

Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что запрет выезда из ОРДО на свободную от боевиков территорию Украины касается только руководителей "бюджетных и государственных организаций", а не всех "работников организаций государственной и муниципальной формы собственности", как прописано в его "указе", сообщает ОстроВ.

"Выезжать могут пенсионеры, даже работающие. Люди, занимающие руководящие должности в бюджетных организациях и государственных предприятиях, руководители администраций и большинство чиновников, то есть граждане, которые имеют отношение к государственным тайнам, не имеют права выезжать на Украину", - сказал боевик на пресс-конференции в Донецке..

Он считает, что такие меры направлены "на обеспечение безопасности" жителей оккупированной территории.

"В Министерстве госбезопасности ДНР есть тысячи подтвержденных случаев, когда наших жителей разными способами вербовала Украина: шантажом родных и близких, запугиванием, физическим насилием, пытаясь сделать из них предателей и террористов. К сожалению, со многими это получалось. Поэтому Указ назрел", - заверил Захарченко.

Кроме пенсионеров он не назвал ни одну категорию населения, которых "указ" о запрете поездок не касается, пообещав, что вскоре будут опубликованы официальные комментарии на этот счет.