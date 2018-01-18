Экс-заложник Козловский: Для многих из тех, кто за "ДНР" и за связь с Россией, счастье увидеть украинские продукты. Они ностальгируют по временам, когда была Украина

18.01.2018 14:34

На оккупированных территориях все имеющиеся в продаже продукты – российского производства, они значительно хуже по качеству. Уровень жизни на оккупированных боевиками территориях Донбасса хуже, чем до 2014 года. Об этом ученый-религиовед Игорь Козловский рассказал в авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина".

"Это очевидно. Никто и не скрывает. Они ностальгируют по тем временам, когда была Украина. Для многих из тех, кто стоит на позициях "ДНР" и выступает за связь с Россией, счастье, например, увидеть украинские продукты", – отметил Козловский.

Он добавил, что все имеющиеся продукты – российского производства, значительно хуже по качеству.

"Это все отмечают, на каких бы мировоззренческих или политических позициях они ни стояли. Действительно, говорят, что продукты хуже, что сбрасывают в регион весь, говорячи українською мовою, непотріб. Представьте, что в Советском Союзе появились бы американские товары", – рассказал ученый.

Он добавил, что на оккупированных территориях растет безработица и люди "перебиваются случайными заработками".

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

В конце января 2016 года боевики "ДНР" задержали историка-религиоведа, преподавателя одного из донецких вузов Козловского. Его супруга предположила, что причиной ареста стала переписка, которую ученый вел в Facebook.

Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил в марте 2017 года, что Козловскому подкинули две гранаты и обвинили в хранении боеприпасов.

В мае "военный трибунал ДНР" осудил ученого на два года и восемь месяцев заключения.

27 декабря на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников, среди которых был и Козловский.