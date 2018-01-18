Как "ДНР" собирается бороться против Javelin

18.01.2018 22:21

Блогер Алексей Чибисов заявил, что главари "ДНР" объявили в розыск всех сварщиков для создания "мегавундервафли против джевелинов".

"Внимание, это не шутка! Прошу отнестись к содержанию этого поста абсолютно серьезно, поскольку информация проверена.

В "ДНР" объявили в розыск всех сварщиков для... создания мегавундервафли против джевелинов.

Заместитель комбата 1-й отдельной славянской мотострелковая бригады, в/ч 08801, Сергей Черемин задолбал всех своих подчиненных по требованию своего руководителя. Приказывал собирать отовсюду цинковые коробки из-под ВОГов, чтобы наваривать их на танки. С какого перепугу бравые воены наваросии решили, что какая-то блестящая хрень спасет их от попадания ракеты, не ясно, однако парни из ВСУ говорят, что намного легче воевать боевикам будет, если они сделают себе подшлемники из фольги.

В общем, на днях после долгой и трудоемкой работы сепарня-оккупарня представила командованию результат - танки с наваренным на них хрен разбери чем. Фотки пока нету, но очень постараюсь раздобыть", - сказано в сообщении.

Источник Трибун.