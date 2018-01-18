- "Мира теперь не будет", - Захарченко выступил с гневными обвинениями в адрес Украины после принятия закона по Донбассу19:47
- Какие тарифы Vodafon будут по ту сторону линии разграничения19:23
- МинАТО: Боевики «ДНР» не дали разрешения на ремонт кабеля «Водафон18:51
- "ДНР" предложили вернуть Дебальцево: Украина озвучила требования18:22
- Вот настоящий Донбасс, и не рассказывайте о "русском мире"18:06
- "ДНР" и "ЛНР" изменят названия17:45
- «В случае войны 12 000 погибнут в первые три дня»: Маразматик из Думы Кремля пугал нас силой «ДНР» в прямом эфире. ВИДЕО17:21
- Украина собралась воевать: Захарченко отреагировал на закон о реинтеграции Донбасса16:32
- Цель Захарченко намного хитрее: жители "ДНР" возмущены запретом выезжать в Украину и назвали реальную причину указа15:56
- Экс-заложник Козловский: Для многих из тех, кто за "ДНР" и за связь с Россией, счастье увидеть украинские продукты. Они ностальгируют по временам, когда была Украина14:34
Какие тарифы Vodafon будут по ту сторону линии разграничения
На неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей будут действовать два тарифа. Об этом на своей странице в Facebook сообщила помощник-консультант народного депутата Украины Натальи Веселовой Олеся Цыбулько по итогам заседания Комитета по правам человека Верховной Рады, который рассматривал обращение общественной организации «Донбасс SOS» о неправомерных действиях оператора мобильной связи Vodafone.
Правозащитники подали обращение, что в отношении граждан, проживающих на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса оператор мобильной связи Vodafone планировал в одностороннем порядке изменить тариф без альтернативы выбора другого тарифа.
Присутствующий на рассмотрении этого вопроса директор по корпоративному управлению и контролю ЗАО «ПФ Украина» (Vodafone) Олег Проживальский, сообщил, что изменение тарифов связаны с вопросом использования торговой марки и не будут выше, чем на подконтрольной Украине территории, а в случае переплаты будет проведен перерасчет.
«Для той территории есть 2 отдельных тарифа с названием без слова «Водафон», так как это условия компании — не использовать их бренд. Один тариф 3 грн в день только при наличии в этот день разговоров, второй — это пакет услуг 60 грн на месяц. После возобновления связи будет осуществлен перерасчет и за дни, когда связь не работала, возвращены средства», — сообщила Олеся Цыбулько.
Как сообщалось ранее, оператор Vodafone заявил, что решение о введении тарифа «Смартфон Стандартный» принято и тариф будет введен с 9 января 2018 года. Жители Донбасса возмущены принудительным переводом на этот тариф и составили соответствующую петицию в адрес президента Украины.
Напомним, на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей остался единственный украинский мобильный оператор — Vodafone (МТС—Украина). Мощности оператора «Киевстар» были захвачены еще в феврале 2015 года. Life прекратил свою работу в «ЛНР» в 2016 году, а в «ДНР» — в феврале 2017 года после требования оплачивать налоги «республике» под угрозой «национализации».
На базе захваченных мощностей «Киевстар» в «ДНР», в частности, создан «республиканский» оператор «Феникс». В «ЛНР» работает «республиканский» оператор «Лугаком». Однако их действие распространяется лишь в пределах «республик», а также посредством интернет-телефонии через них можно звонить в Россию и иные страны (кроме Украины).
Как отметила пресс-секретарь компании Vodafone Виктория Рубан, компания физически не поддерживает свои станции на неподконтрольных территориях. Как неоднократно сообщалось, сбои в работе МТС в «ДНР» — уже регулярны.
Как отмечают представители мобильного оператора «Феникс», услуги Vodafone в «ДНР» хоть и нестабильны, но нужны «республике», так как собственные сети «Феникса» пока не в состоянии обслуживать миллион пользователей Донецка и Макеевки.
11 января мобильный оператор Vodafone, перестал работать на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей.
С 13 января в «ДНР» абоненты местного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях.
В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.
Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone заявила, что продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по новому тарифу «Смартфон Стандартный» в 3 грн в день.
15 января Vodafone сделал официальное заявление о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Для проведения ремонтных работ компании необходим месяц.
По состоянию на 16 января с украинской стороны выполнены все процедурные шаги по обеспечению начала восстановительных работ Vodafone. 17 января при содействии ОБСЕ огонь был прекращен на два дня и в зоне АТО начались ремонтные работы.
Источник Знамя индустрии
Теги: Донбасс, МТС, тарифы, мобильная связь
- МТС «нагревает руки» на жителях ОРДЛО
- У МТС заговорила совесть? Абонентам Донбасса присылают извинения за тариф 3 грн/день
- На неподконтрольном Донбассе будет два тарифа Vodafon
- Что означает переворот в "ДНР" или сейчас нужны более "гибкие фигуры" - мнение экспертов
- В добрый путь, "Спортмания" и Олимпийские игры журналистов
- Тымчук: впечатление, что коммунальные тарифы придумывает ФСБ
- "Мира теперь не будет", - Захарченко выступил с гневными обвинениями в адрес Украины после принятия закона по Донбассу19:47
- Какие тарифы Vodafon будут по ту сторону линии разграничения19:23
- Луганщина: Где водителям автотранспорта можно переждать непогоду (Перечень стоянок)18:57
- МинАТО: Боевики «ДНР» не дали разрешения на ремонт кабеля «Водафон18:51
- "ДНР" предложили вернуть Дебальцево: Украина озвучила требования18:22
- Вот настоящий Донбасс, и не рассказывайте о "русском мире"18:06
- "ДНР" и "ЛНР" изменят названия17:45
- «В случае войны 12 000 погибнут в первые три дня»: Маразматик из Думы Кремля пугал нас силой «ДНР» в прямом эфире. ВИДЕО17:21
- Украина собралась воевать: Захарченко отреагировал на закон о реинтеграции Донбасса16:32
- Цель Захарченко намного хитрее: жители "ДНР" возмущены запретом выезжать в Украину и назвали реальную причину указа15:56
- Чехия выслала более 1000 украинцев с польскими разрешениями на работу20:14
- "Мира теперь не будет", - Захарченко выступил с гневными обвинениями в адрес Украины после принятия закона по Донбассу19:47
- Какие тарифы Vodafon будут по ту сторону линии разграничения19:23
- Луганщина: Где водителям автотранспорта можно переждать непогоду (Перечень стоянок)18:57
- МинАТО: Боевики «ДНР» не дали разрешения на ремонт кабеля «Водафон18:51
- Я - заблудшая овечка: Усик рассказал о поездках в АТО. ВИДЕО18:39
- "ДНР" предложили вернуть Дебальцево: Украина озвучила требования18:22
- Украинка выиграла в американской лотерее 5 миллионов долларов18:20
- Вот настоящий Донбасс, и не рассказывайте о "русском мире"18:06
- В 1/16 финала Australian Open сойдутся две украинки18:00
- Я - заблудшая овечка: Усик рассказал о поездках в АТО. ВИДЕО18:39
- Пономарь: Закон о Донбассе станет тузом Волкера на переговорах с Сурковым17:02
- Определена самая опасная бытовая вещь, вызывающая рак16:45
- Экономных украинцев накажут штрафами15:54
- Реинтеграция Донбасса: какие серьезные изменения ждут украинцев15:33
- 10 простых способов сохранять здоровье весь год15:15
- Неоднозначный день: гороскоп на четверг, 18 января11:34
- Крещенская вода от всяких хворей. Традиции и приметы на 19 января09:12
- АТОшник: “Я пошёл служить для дочки, ей нужна была операция”. Стало известно, зачем некоторые украинцы отправляются воевать на Донбасс09:05
- Крещенский Сочельник: что надо делать08:50
- Что положить в кошелек для богатства
- Когда лучше убирать елку: традиции, приметы, советы
- На неподконтрольном Донбассе будет два тарифа Vodafon
- Корректируем женскую судьбу: на какой палец надо надевать кольцо
- "МТСовскую связь отключили специально. Ведь Донецк и Луганск для того и захватывали, так что все идет по плану…" - Денис Казанский
- В «днр» вводят продразверстку, но можно и откупиться - ИС
- Сегодня в «республиках» заработает МТС
- Много снега и потепление, - синоптики порадовали прогнозом
- Жителям оккупированного Донбасса обещают восстановить мобильную связь: Vodafone озвучил СЦКК главное условие по ремонту кабеля
- Порошенко заявил, что скоро оккупированные регионы вернутся в состав Украины