МинАТО: Боевики «ДНР» не дали разрешения на ремонт кабеля «Водафон

18.01.2018 18:51

Боевики «ДНР» так и не дали разрешения на ремонт кабеля «Водафон» на оккупированной части Донецкой област, пишет ДонПресс.

Пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий сообщила, что оккупационные власти «ЛНР» обеспечили режим тишины для проведения ремонтных работ.

В пресс-службе сообщили: «17.01.2018 г. По информации СЦКК у города Счастье, Луганской области были начаты работы по восстановлению сетей мобильной связи на территории отдельных районов Луганской области. Гарантий безопасности на выполнение ремонтно-восстановительных работ на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО) от представителей незаконных вооруженных формирований получено не было. Этот вопрос прорабатывается представителями офиса СММ ОБСЕ. 18.01.2018. выполнение ремонтных работ у г. Счастье было продолжено».

В то же время, «министр связи ДНР» в срыве аварийно-восстановительных работ о обвинил украинскую сторону. Он заявил, что якобы из Администрации Президента Украины дано указание «не включать» мобильную связь на оккупированной территории Донбасса.