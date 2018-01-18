- "Мира теперь не будет", - Захарченко выступил с гневными обвинениями в адрес Украины после принятия закона по Донбассу19:47
- Какие тарифы Vodafon будут по ту сторону линии разграничения19:23
- МинАТО: Боевики «ДНР» не дали разрешения на ремонт кабеля «Водафон18:51
- "ДНР" предложили вернуть Дебальцево: Украина озвучила требования18:22
- Вот настоящий Донбасс, и не рассказывайте о "русском мире"18:06
- "ДНР" и "ЛНР" изменят названия17:45
- «В случае войны 12 000 погибнут в первые три дня»: Маразматик из Думы Кремля пугал нас силой «ДНР» в прямом эфире. ВИДЕО17:21
- Украина собралась воевать: Захарченко отреагировал на закон о реинтеграции Донбасса16:32
- Цель Захарченко намного хитрее: жители "ДНР" возмущены запретом выезжать в Украину и назвали реальную причину указа15:56
- Экс-заложник Козловский: Для многих из тех, кто за "ДНР" и за связь с Россией, счастье увидеть украинские продукты. Они ностальгируют по временам, когда была Украина14:34
МинАТО: Боевики «ДНР» не дали разрешения на ремонт кабеля «Водафон
Боевики «ДНР» так и не дали разрешения на ремонт кабеля «Водафон» на оккупированной части Донецкой област, пишет ДонПресс.
Пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий сообщила, что оккупационные власти «ЛНР» обеспечили режим тишины для проведения ремонтных работ.
В пресс-службе сообщили: «17.01.2018 г. По информации СЦКК у города Счастье, Луганской области были начаты работы по восстановлению сетей мобильной связи на территории отдельных районов Луганской области. Гарантий безопасности на выполнение ремонтно-восстановительных работ на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО) от представителей незаконных вооруженных формирований получено не было. Этот вопрос прорабатывается представителями офиса СММ ОБСЕ. 18.01.2018. выполнение ремонтных работ у г. Счастье было продолжено».
В то же время, «министр связи ДНР» в срыве аварийно-восстановительных работ о обвинил украинскую сторону. Он заявил, что якобы из Администрации Президента Украины дано указание «не включать» мобильную связь на оккупированной территории Донбасса.
Теги: Донбасс, ремонт, разрешение, кабель, МТС
- В США задались вопросом, что будет, если Россия повредит интернет-кабели в океане
- Ялтинскую поликлинику отремонтировали на средства США
- Авдеевский коксохим получил разрешение на ремонтные работы, уже запущена газодувная машина минимальной мощности
- Госдеп США отремонтировал в Мариуполе отделение патологии новорожденных
- Новейший британский авианосец дал течь
- Правительство США отремонтировало детский дом в Мариуполе
- "Мира теперь не будет", - Захарченко выступил с гневными обвинениями в адрес Украины после принятия закона по Донбассу19:47
- Какие тарифы Vodafon будут по ту сторону линии разграничения19:23
- Луганщина: Где водителям автотранспорта можно переждать непогоду (Перечень стоянок)18:57
- МинАТО: Боевики «ДНР» не дали разрешения на ремонт кабеля «Водафон18:51
- "ДНР" предложили вернуть Дебальцево: Украина озвучила требования18:22
- Вот настоящий Донбасс, и не рассказывайте о "русском мире"18:06
- "ДНР" и "ЛНР" изменят названия17:45
- «В случае войны 12 000 погибнут в первые три дня»: Маразматик из Думы Кремля пугал нас силой «ДНР» в прямом эфире. ВИДЕО17:21
- Украина собралась воевать: Захарченко отреагировал на закон о реинтеграции Донбасса16:32
- Цель Захарченко намного хитрее: жители "ДНР" возмущены запретом выезжать в Украину и назвали реальную причину указа15:56
- Чехия выслала более 1000 украинцев с польскими разрешениями на работу20:14
- "Мира теперь не будет", - Захарченко выступил с гневными обвинениями в адрес Украины после принятия закона по Донбассу19:47
- Какие тарифы Vodafon будут по ту сторону линии разграничения19:23
- Луганщина: Где водителям автотранспорта можно переждать непогоду (Перечень стоянок)18:57
- МинАТО: Боевики «ДНР» не дали разрешения на ремонт кабеля «Водафон18:51
- Я - заблудшая овечка: Усик рассказал о поездках в АТО. ВИДЕО18:39
- "ДНР" предложили вернуть Дебальцево: Украина озвучила требования18:22
- Украинка выиграла в американской лотерее 5 миллионов долларов18:20
- Вот настоящий Донбасс, и не рассказывайте о "русском мире"18:06
- В 1/16 финала Australian Open сойдутся две украинки18:00
- Я - заблудшая овечка: Усик рассказал о поездках в АТО. ВИДЕО18:39
- Пономарь: Закон о Донбассе станет тузом Волкера на переговорах с Сурковым17:02
- Определена самая опасная бытовая вещь, вызывающая рак16:45
- Экономных украинцев накажут штрафами15:54
- Реинтеграция Донбасса: какие серьезные изменения ждут украинцев15:33
- 10 простых способов сохранять здоровье весь год15:15
- Неоднозначный день: гороскоп на четверг, 18 января11:34
- Крещенская вода от всяких хворей. Традиции и приметы на 19 января09:12
- АТОшник: “Я пошёл служить для дочки, ей нужна была операция”. Стало известно, зачем некоторые украинцы отправляются воевать на Донбасс09:05
- Крещенский Сочельник: что надо делать08:50
- Что положить в кошелек для богатства
- Когда лучше убирать елку: традиции, приметы, советы
- На неподконтрольном Донбассе будет два тарифа Vodafon
- Корректируем женскую судьбу: на какой палец надо надевать кольцо
- "МТСовскую связь отключили специально. Ведь Донецк и Луганск для того и захватывали, так что все идет по плану…" - Денис Казанский
- В «днр» вводят продразверстку, но можно и откупиться - ИС
- Сегодня в «республиках» заработает МТС
- Много снега и потепление, - синоптики порадовали прогнозом
- Жителям оккупированного Донбасса обещают восстановить мобильную связь: Vodafone озвучил СЦКК главное условие по ремонту кабеля
- Порошенко заявил, что скоро оккупированные регионы вернутся в состав Украины